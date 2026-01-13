Βόλεϊ: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για το Σούπερ Καπ

Ένα ακόμη ντέρμπι «αιωνίων» είναι στα σκαριά, όμως αυτή την φορά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα πέσουν στη «μάχη» για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της σεζόν.

Οι δύο ομάδες θα «παλέψουν» τη Τρίτη 13/1 στο κλειστό του Μαρκόπουλου, για τον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ, στον οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει και την back to back κατάκτηση και το 2/2 για φέτος, αφού οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν και το League Cup «Νίκος Σαμαράς», αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά.

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι δύο τους θα αναμετρήθουν στον τελικό του θεσμού στα 29 χρόνια ιστορία τους, με την πρώτη να χρονολογείται το 2010 στην Σαντορίνη. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.