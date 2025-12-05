Πρώτος στην Ευρώπη: Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 337 τίτλους στα 5 βασικά Ολυμπιακά αθλήματα

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε κυπελλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κερδίζοντας στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς» τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το League Cup για όγδοη φορά στην ιστορία τους και έφτασαν τους 65 τίτλους στο βόλεϊ ανδρών. Με το εν λόγω τρόπαιο, η ομάδα από τον Πειραιά έφτασε συνολικά τους 337 τίτλους (σε άνδρες και γυναίκες, εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα.

Παραμένει, έτσι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τους πιο επιτυχημένους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη βάσει τροπαίων.

Η λίστα με τους 337 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 83

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 65

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά τα τρόπαια των Πειραιωτών

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 83: UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΜΠΑΣΚΕΤ 35: Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 65: Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, Λιγκ Καπ: 8, Σούπερ Καπ: 3

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22: CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11,

Σούπερ Καπ:1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73: LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Σούπερ Καπ: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31: Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Σούπερ Καπ: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16: Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Σούπερ Καπ: 1

XANΤΜΠΟΛ 12: Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ: 4