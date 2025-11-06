Πέθανε ο 24χρονος αμυντικός των Ντάλας Καουμπόις, Μάρσον Νίλαντ

To αμερικανικού ποδοσφαίρου και το NFL βυθίστηκαν στο πένθος μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Μάρσον Νίλαντ. Ο 24χρονος αμυντικός των Ντάλας Καουμπόις άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης, με την τραγική είδηση να έρχεται από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Η ομάδα των Καουμπόις εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη: «Με βαθιά θλίψη οι Ντάλας Καουμπόις ανακοινώνουν ότι ο Μάρσον Νίλαντ απεβίωσε τραγικά σήμερα το πρωί. Ο Μάρσον ήταν ένας αγαπημένος συμπαίκτης και μέλος του οργανισμού μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας για τον Marshawn είναι με την κοπέλα του, Catalina, και την οικογένειά του».

Ο Μάρσον Νίλαντ είχε επιλεγεί από τους Καουμπόις στον δεύτερο γύρο του περσινού Draft (Νο. 56), μετά την αποφοίτησή του από το Γουέστερν Μίτσιγκαν. Μόλις λίγες μέρες πριν, τη Δευτέρα (3/11), είχε σημειώσει μάλιστα το πρώτο του touchdown με την ομάδα κόντρα στους Αριζόνα Κάρντιναλς.

Ο θάνατος του νεαρού αθλητή, συνέβη εν μέσω της μίνι διακοπής του NFL, σοκάροντας τους συμπαίκτες του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίλαντ είναι ο δεύτερος παίκτης των Καουμπόις που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια μίας σεζόν, μετά το τραγικό τροχαίο του Τζέρι Μπράουν το 2012.