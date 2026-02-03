Πένθος στην Ιταλία: Έφυγε ο πρώην αρχηγός της ΣΠΑΛ στη χρονιά ανόδου της στην Serie A

Το ιταλικό ποδόσφαιρο θρηνεί, καθώς ο πρώην αρχηγός της ΣΠΑΛ, και γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Ιντερ, Νίκολας Τζάνι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Ο Ιταλός πρώην αμυντικός, απεβίωσε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) μετά από πολυετή μάχη που έδινε με μια ανίατη ασθένεια, η οποία ήταν μάλιστα και ο λόγος που σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2022.

Ο Νίκολας Τζάνι ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Ίντερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του αγωνίστηκε σε Κρεμονέζε, Προ Πάτρια, Βιτσέντσα, Περούτζια, ΣΠΑΛ, Φεραλπιζαλό και Ντεσεντσάνο. Η ομάδα που δέθηκε πιο πολύ ήταν η ΣΠΑΛ, στην οποία έπαιξε από το 2014 μέχρι το 2017 και ήταν ο αρχηγός της όταν εκείνη πήρε το εισιτήριο της ανόδου στην Serie A. Παρόλο που δεν κατάφερε να παίξει ποτέ στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, ο πρώην Ιταλός ποδοσφαιριστής είχε 181 ματς στην Serie B με απολογισμό 5 γκολ και 4 ασίστ, καθώς και περισσότερα από 200 παιχνίδια στην Serie C. Επίσης ο εκλιπόντας αγωνίστηκε και στις κ18 και κ19 της εθνικής Ιταλίας.

Mondo del calcio in lutto: è morto a 39 anni Nicolas Giani, dopo una lunga malattia. Da capitano, ha trascinato la SPAL dalla Serie C alla storica promozione in Serie A.#Tuttosport #Giani pic.twitter.com/rUjDJI8qsU — Tuttosport (@tuttosport) February 2, 2026

Στην οικογένειά του έστειλαν συλλυπητήρια η Ιντερ και η Κρεμονέζε, ενώ θυμίζουμε ότι η αγαπημένη του ΣΠΑΛ χρεωκόπησε το 2025.