Giant Open: Τρία χρυσά η Βασιλάκη - Τα δυο έφτασε ο Χρήστου

Η Άρτεμις Βασιλάκη ολοκλήρωσε ιδανικά το Giant Open που διεξάγεται στο Παρίσι, καθώς κατέκτησε το τρίτο χρυσό μετάλλιο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση. Η Βασιλάκη επιστρέφει στην Ελλάδα με τρεις νίκες και τέσσερα πανελληνία ρεκόρ.

Την Κυριακή (22/3), τελευταία μέρα των αγώνων επικράτησε και στα 1500μ ελεύθερο με 16:23.63, έχοντας ήδη σημειώσει διπλά πανελλήνια ρεκόρ γυναικών και νέων γυναικών στα 400μ και 800μ ελεύθερο. Αντίστοιχα, στους άνδρες ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε την τρίτη θέση με χρόνο 15:17.71 και ολοκλήρωσε το σετ μεταλλίων μετά από ένα αργυρό και ένα χρυσό.

Επιπλέον, ο αργυρός Ολυμπιονίκης του 2024, Απόστολος Χρήστου, κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100μ ύπτιο με 53.09, επίδοση που είναι για ακόμα μία φορά κάτω από το όριο για το Ευρωπαϊκό.

Στα υπόλοιπα, ο Ιάσονας Ρούτουλας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 2:01.05 στην μικτή ατομική στα 200μ, ενώ ο Απόστολος Παπαστάμος, από την πλευρά του, κατέγραψε 2:06.92 στα προκριματικά.

Στα 100μ πεταλούδα, Η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε την 2η θέση με 57.78 και εξασφάλισε όριο πρόκρισης. Επίσης, η Γεωργία Δαμασιώτη κατέλαβε την 6η με 59.17



Η Νικόλ Παυλοπούλου με 2:13.32 στα 200μ (5η θέση) άγγιξε το 2:13.29 που είχε πετύχει στο Χειμερινό πρωτάθλημα της Αλεξανδρούπολης και έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό, ενώ Ο Στέργιος Μπίλας τερμάτισε 7ος με 54.28 στον τελικό των Β' των 100μ πεταλούδα με 54.28.

Στα 50μ πρόσθιο, Γκικόπουλος και Ζαφειρόπουλος κατέγραψαν 28.15 και 29.19 αντίστοιχα.

Τελος, στο «Flanders Cup» που διεξήχθει στην Αμβέρσα του Βελγίου, η Κωνσταντίνα-Ανδριάννα Γκόβαρη κατέλαβε τη 2η θέση στα 200μ πρόσθιο με 2:31.44, ενώ νίκες πήραν οι Σοφικίτης και Βλαχογιαννάκος στα 200μ μικτή ατομική με 2:02.35 και στα 1500μ ελεύθερο με νέο ατομικό ρεκόρ 15:29.79 αντίστοιχα βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό ρεκόρ του.