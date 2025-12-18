Ποιος είναι ο Ολυμπιονίκης με το... κρυφό ταλέντο - Γράφει στίχους για τον Πλούταρχο

Μπορεί ένας αθλητής να έχει και καλλιτεχνικές... αναζητήσεις; Ναι. Και αποδεικνύεται στην παρακάτω περίπτωση. Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ρωτήθηκε για τη διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής του αναζήτησης.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Καπότσης αποκάλυψετην δημιουργική του συνεργασία με τον Γιάννη Πλούταρχο, εκφράζοντας θαυμασμό και σεβασμό για τον δημοφιλή καλλιτέχνη ενώ μοιράζεται τις πρώτες λεπτομέρειες για τα νέα τραγούδια με δικούς του στίχους.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ο Γιάννης Πλούταρχος έχει βάλει τη μοναδική του φωνή. Όλες οι συνεργασίες και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και άλλες που θα έρθουν ξεκινάνε από τον Χριστούδουλο Σιγανό. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, όπως και ο γιος του, ο Γιώργος Κακοσαίος, που κάνουμε και σε αυτόν τραγούδι. Όποτε βρω χρόνο πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά είναι δύσκολο να το συνδυάσω με τον πρωταθλητισμό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Μάριος Καπότσης

Ο Μάριος Καπότσης έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο της υδατοσφαίρισης στις ακαδημίες του Παλαιού Φαλήρου. Στη συνέχεια πήγε στον Πανιώνιο, με τον οποίο υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Στην ομάδα της Νέας Σμύρνης παρέμεινε μέχρι το 2012 χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει προηγουμένως κάποιο εγχώριο τίτλο. Αν και κατάφερε να φτάσει με την ομάδα δύο φορές μέχρι τον τελικό του LEN Trophy (2009 και 2011), δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τρόπαιο καθώς την πρώτη φορά ο Πανιώνιος ηττήθηκε από την ουγγρική Σέγκεντι και τη δεύτερη φορά από την ιταλική Σαβόνα.

Το καλοκαίρι του 2012, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, με τον οποίο κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδος (2013, 2014). Την επόμενη τετραετία αγωνίστηκε στη Βουλιαγμένη, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος του 2017. Την διετία 2018–2020 αγωνίστηκε στη ρουμανική Στεάουα Βουκουρεστίου, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ρουμανίας και ένα Κύπελλο.

Το καλοκαίρι του 2020, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, μετά από έξι χρόνια, όπου και κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος αλλά και το Supercup.

Από την περίοδο 2021–22 αγωνίζεται και πάλι στη Βουλιαγμένη. Διεθνής με όλες τα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων είχε κερδίσει ως συμπαίκτης, μάλιστα, με τον Μανώλη Σολανάκη το αργυρό μετάλλιο με την Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 και το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Νέων στο Παγκόσμιο του 2011, ενώ με την Εθνική Ανδρών διακρίθηκε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα μέχρι και τον θρίαμβο των Ολυμπιακών του Τόκιο (2021)!

