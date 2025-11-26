Γιάννης Πλούταρχος για εμμονική θαυμάστρια: «Είναι ένας άνθρωπος που -μάλλον- θέλει βοήθεια»

Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι αποφασισμένος να αφήσει οριστικά πίσω του το θέμα με την εμμονική του θαυμάστρια, ειδικά αφού πλέον εκείνη καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση μετά τη παρενοχλητική της συμπεριφορά εις βάρος του τραγουδιστή και της οικογένειάς του.

Για ακόμη μία φορά ο Πλούταρχος θέλησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ και να βάλει τέλος σε αυτή την υπόθεση που τον είχε αναστατώσει για πολλά χρόνια. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” ήταν ολιγόλογος, αλλά αυτά που είπε ήταν γεμάτα ουσία και νόημα.

Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής είπε: «Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Να το αφήσουμε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Άσ’ τη να λέει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που μάλλον θέλει βοήθεια».

Η ποινή και οι όροι

Υπενθυμίζουμε πως επειδή αυτή η ιστορία κρατάει πολλά χρόνια, ο Γιάννης Πλούταρχος προσπάθησε να τα βρει εξωδικαστικά με τη συγκεκριμένη γυναίκα και μέχρι ένα σημείο αυτό είχε επιτευχθεί. Όμως το καλοκαίρι εκείνη συνέχιζε την ίδια εμμονική συμπεριφορά της φτάνοντας την οικογένεια στα όριά της, αφού πολλές φορές την έβρισκαν έξω από το σπίτι τους. Η δικαστική οδός ήταν η μόνη λύση που τους είχε απομείνει.

Το δικαστήριο καταδίκασε τη stalker του Γιάννη Πλούταρχου σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, ποινή που εκτίει ήδη. Ο όρος φυσικά που υπάρχει είναι να μην παραβιάσει εκ νέου τα περιοριστικά μέτρα, να μην επικοινωνήσει ή να προσεγγίσει τον καλλιτέχνη ή την οικογένειά του, γιατί θα υπάρξουν νέες συνέπειες εις βάρος της.