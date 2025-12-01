Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής που έγινε στενός φίλος «Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου»

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε την Στέλλα Γεωργιάδου και με αφορμή την είδηση που είχε δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και αφορούσε στην εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και σε έναν εμμονικό θαυμαστή που τελικά έγινε κολλητός της φίλος.

«Ισχύει ότι ο εμμονικός θαυμαστής μου τελικά έγινε κολλητός μου. Στο ξεκίνημά μου, ήταν ένα από τα παιδιά που ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμία φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε κιόλας. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν, απλά με κοιτούσε με έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε να μου μιλήσει και αυτό με τρόμαζε, γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν» είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και εξήγησε ότι το τοπίο ξεκαθάρισε όταν κάποια χρονιά, συναντήθηκαν στα γενέθλιά της και κατάφεραν επιτέλους να μιλήσουν. «Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μία τούρτα και εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι παιδί ήταν. Είναι ακόμα ένας από τους στενούς μου φίλους» ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.