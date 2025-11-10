Στέλλα Γεωργιάδου: Αποκλεισμένη στις Φιλιππίνες από τον νέο υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (βίντεο)

Ξινό βγήκε το ταξίδι που προγραμμάτιζε εδώ και καιρό η Στέλλα Γεωργιάδου. Η τραγουδίστρια είχε κλείσει να κάνει διακοπές στις Φιλιππίνες και συγκεκριμένα στο Παλαουάν, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της χώρας. Το περίμενε με χαρά και όταν έφυγε από την Κύπρο ήλπιζε να χαλαρώσει στα όμορφα καλυβάκια του Ελ Νίδο που βρίσκονται χτισμένα πλάι σε τιρκουάζ παραλίες κοντά στον κοραλλιογενή ύφαλο.

Τρέμουν τα χειρότερα

Φτάνοντας λοιπόν η Γεωργιάδου στη μακρινή αυτή χώρα, όλα έμοιαζαν και ήταν σαν Παράδεισος. Μερικές μέρες μετά όμως, τα πάντα μετατράπηκαν σε κόλαση! Αρχικά από την ευρύτερη περιοχή πέρασε ο τυφώνας Καλμάγκι που με θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές σκόρπισε τον θάνατο και προκάλεσε πλημμύρες, ενώ σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι μετακινήθηκαν από τα σπίτια τους. Από την Κυριακή τη χώρα χτυπάει αλύπητα ένα δεύτερο καιρικό φαινόμενο, ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ και όλοι τρέμουν τα χειρότερα.

Στέλλα Γεωργιάδου: Αποκλεισμένη στις Φιλιππίνες με νέο τυφώνα να πλησιάζει pic.twitter.com/8GE8PTDNPM — Flash.gr (@flashgrofficial) November 10, 2025

Ο Παράδεισος έγινε κόλαση

Η Γεωργιάδου μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τον Παράδεισο που γνώρισε πριν από μερικές ημέρες, αλλά και από το ισχυρό καιρικό φαινόμενο που πλησίαζε και το Ελ Νίδο, το μέρος όπου έμενε εκείνη. «Απρόβλεπτα όλα στις Φιλιππίνες. Περιμένουμε και δεύτερο τυφώνα μέσα σε λίγες μέρες. Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις πάλι και είμαστε σε αναμονή», σχολίασε στην ανάρτησή της και όπως όλοι στην περιοχή αναμένουν οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν και αν τελικά θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή…