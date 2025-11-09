Φιλιππίνες: Αντιμέτωπες με τον σούπερ τυφώνα Fung-wong - Απομάκρυνση 900.000 ανθρώπων

Πάνω από 900.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις ευάλωτες περιοχές των Φιλιππίνων, την ώρα που ο σούπερ τυφώνας Fung-wong άρχισε να μαστίζει το κύριο νησί Luzon.



Ο Fung-wong, γνωστός τοπικά ως Uwan, προβλέπεται να φτάσει στην επαρχία Aurora ήδη από το βράδυ της Κυριακής, ενώ το αρχιπέλαγος της Νοτιοανατολικής Ασίας ανακάμπτει ακόμη από τον τυφώνα Kalmaegi, ο οποίος σκότωσε 224 άτομα στις Φιλιππίνες και πέντε στο Βιετνάμ, όπου κατέστρεψε παράκτιες κοινότητες. Με ανέμους που φτάνουν τα 185 χλμ/ώρα και ριπές έως και 230 χλμ/ώρα, ο Fung-wong έχει ήδη πλήξει πολλές περιοχές του Luzon με έντονες βροχοπτώσεις, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τις αρχές.



Συναγερμός επιπέδου 5



Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, το Σήμα Νο. 5, κηρύχθηκε στις νοτιοανατολικές και κεντρικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Catanduanes, Camarines Sur και Aurora, ενώ η Μητροπολιτική Μανίλα και οι γειτονικές επαρχίες τέθηκαν σε Σήμα Νο. 3.



Πηγή: Reuters

Ο υπουργός Άμυνας Gilberto Teodoro προέτρεψε τους κατοίκους που βρίσκονται στη διαδρομή της καταιγίδας να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης, προειδοποιώντας ότι η άρνηση συμμόρφωσης είναι επικίνδυνη και παράνομη. «Ζητάμε από τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά, ώστε να μην χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε διασώσεις την τελευταία στιγμή, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή αστυνομικών, στρατιωτών, πυροσβεστών και προσωπικού της ακτοφυλακής», δήλωσε σε δημόσια ομιλία του.



Ο Fung-wong - η 21η καταιγίδα που πλήττει φέτος μια χώρα που συνήθως δέχεται 20 - απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω την αντιμετώπιση της καταστροφής, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να βοηθούν τους επιζώντες του Kalmaegi και να ανοικοδομούν τις κοινότητες. Οι αρχές ελπίζουν να αποφύγουν θύματα αυτή τη φορά, δήλωσε ο αξιωματούχος της πολιτικής άμυνας Raffy Alejandro σε συνέντευξη Τύπου.

