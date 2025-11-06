Τζαμάικα: Πάνω από 4,8 εκατ. τόνους συντριμμιών άφησε πίσω ο τυφώνας Μελίσα

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο τυφώνας Μελίσα που έπληξε τη δυτική Τζαμάικα άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με την δορυφορική ανάλυση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), από τον τυφώνα προκλήθηκαν πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών, που φράζουν τους τους δρόμους εμποδίζουν την πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία και κλινικές, αγροκτήματα και αγορές, καθυστερώντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο τυφώνας που έπληξε την Τζαμάικα στις 28 Οκτωβρίου ήταν κατηγορίας 5. Δεκάδες χιλιάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ιδιαίτερα στις περιοχές Σεντ Ελίζαμπεθ και Γουέστμορλαντ, όπου ολόκληρες κωμοπόλεις ισοπεδώθηκαν και έως και το 90% των κτιρίων επηρεάστηκε σε ορισμένες περιοχές. Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του UNDP εκτιμά ότι έως και 32.500 άνθρωποι μπορεί να έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά.

«Κοινότητες περικυκλωμένες από συντρίμμια»

«Ολόκληρες κοινότητες είναι περικυκλωμένες από συντρίμμια», δήλωσε ο Kishan Khoday, Μόνιμος Αντιπρόσωπος του UNDP στην Τζαμάικα. «Η απομάκρυνση των συντριμμιών είναι κρίσιμη για την εκκίνηση της πρώιμης ανάκαμψης, την αποκατάσταση ασφαλούς πρόσβασης σε κατοικίες και υποδομές και την επαναλειτουργία βασικών υπηρεσιών. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, γιατί οι καθυστερήσεις σημαίνουν κλειστοί δρόμοι, παράλυση ζωτικών υπηρεσιών, απώλειες εισοδήματος και αυξημένη οδύνη για όσους επλήγησαν περισσότερο από την καταιγίδα».

Πηγή: Reuters

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-Μ0ΠΕ, το UNDP εκτιμά ότι ο όγκος των συντριμμιών αντιστοιχεί περίπου σε 480.000 φορτία τυπικών φορτηγών. Περιλαμβάνει περίπου 2,1 εκατομμύρια τόνους οικοδομικών συντριμμιών, 1,3 εκατομμύρια τόνους φυτικής ύλης και 1,4 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων προσωπικής περιουσίας. Πρόκειται για ελάχιστες εκτιμήσεις βάσει των τελευταίων δεδομένων από το UNOSAT και το Copernicus, οι οποίες αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω καθώς ολοκληρώνονται επιπρόσθετες αναλύσεις και αξιολογήσεις πεδίου.

Σημαντική υπενθύμιση

Η καταστροφή υπογραμμίζει πως οι εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής οδηγούν σε συχνότερες και σφοδρότερες φυσικές καταστροφές — μία επείγουσα υπενθύμιση, καθώς αυτή την εβδομάδα ο κόσμος συγκεντρώνεται για την COP30, της ανάγκης ενίσχυσης των επενδύσεων στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών και στην ετοιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση της κλιματικής κρίσης στα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν ολοένα πιο συχνές και σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες. Επιπλέον, τονίζουν την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης από δωρητές για στήριξη μέτρων πρώιμης ανάκαμψης που θα βοηθήσουν τις κοινότητες να ξαναχτίσουν, να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσης και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε μελλοντικούς κραδασμούς. Με ιστορία 50 ετών στο νησί, το UNDP παρέχει στήριξη στην Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων ζημιών και σχεδιασμού ανάκαμψης για αποκατάσταση θέσεων εργασίας και εισοδημάτων, απομάκρυνση συντριμμιών, επισκευή υποδομών και διασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Οι συνέπειες του τυφώνα γίνονται αισθητές σε όλη την Καραϊβική. Στην Κούβα, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακοπές στη λειτουργία υπηρεσιών, ζημιές σε κατοικίες και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες. Η Αϊτή, οι Μπαχάμες και άλλα νησιά αναφέρουν επίσης πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές. Το UNDP εργάζεται με κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή για τις προσπάθειες ανάκαμψης.