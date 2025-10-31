Δεκάδες νεκρούς αφήνει πίσω η «Melissa» στην Καραϊβική: Διεθνής βοήθεια στις κατεστραμμένες περιοχές

Διεθνής βοήθεια καταφθάνει στην Καραϊβική, που έχει υποστεί καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Melissa, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους στην Αϊτή και την Τζαμάικα.



Κατοικίες κατεστραμμένες, συνοικίες πλημμυρισμένες, επικοινωνίες που έχουν διακοπεί: οι Αρχές προχωρούν τώρα σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα, ο οποίος αναμένεται ότι θα εξασθενήσει πλέον πάνω από τον βόρειο Ατλαντικό, αφού πέρασε από τις Βερμούδες.



Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC), οι πλημμύρες αναμένεται να υποχωρήσουν στις Μπαχάμες, αλλά μπορεί να συνεχιστούν στην Κούβα, την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία.



Όταν έφτασε, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην Τζαμάικα, ο κυκλώνας, ο οποίος έχει καταστεί πιο καταστροφικός εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την ξηρά σε διάστημα 90 ετών. Ταξινομήθηκε στην κατηγορία 5, την υψηλότερη της κλίμακας Saffir-Simpson, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα περίπου 300 χλμ/ώρα.



«Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός είναι πλέον 19 νεκροί», εννέα από τους οποίους στο δυτικό άκρο του νησιού, δήλωσε η Τζαμαϊκανή υπουργός Ενημέρωσης, Ντέινα Μόρις Ντίξον, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Υπήρξε τεράστια καταστροφή, χωρίς προηγούμενο, σε υποδομές, ιδιοκτησίες, δρόμους, δίκτυα επικοινωνίας και ενέργειας», δήλωσε από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, συντονιστής του ΟΗΕ σε χώρες της Καραϊβικής. «Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η χώρα έχει υποστεί καταστροφές σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

Αγνοούνται 20 άνθρωποι στην Αϊτή

Στην Αϊτή, η οποία δεν επλήγη άμεσα από τον κυκλώνα, αλλά δέχθηκε ισχυρές βροχοπτώσεις, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, δέκα από τους οποίους παιδιά, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 20, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι Αρχές. Είκοσι τρεις από τους θανάτους αυτούς οφείλονται σε υπερχείλιση ποταμού στη νοτιοδυτική Αϊτή.



Στην Κούβα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και το οδικό δίκτυο.



Στο Ελ Κόμπρε, στη νοτιοδυτική Κούβα, άνθρωποι, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους, προσπαθούν να τα επισκευάσουν με τη βοήθεια φίλων και γειτόνων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.



Ο κυκλώνας «μας σκότωσε, αφήνοντάς μας με τέτοιες καταστροφές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φελίσια Κορέα, που ζει στη νότια Κούβα, κοντά στο Ελ Κόμπρε. «Ήδη αντιμετωπίζαμε τεράστιες δυσκολίες. Τώρα προφανώς η κατάστασή μας είναι πολύ χειρότερη».



Περίπου 735.000 άνθρωποι χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις κουβανικές Αρχές.

Σπεύδει διεθνής βοήθεια

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν ομάδες διάσωσης στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Τζαμάικα και τις Μπαχάμες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ομάδες Αμερικανών διασωστών βρίσκονται επίσης καθ' οδόν προς την Αϊτή. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε επίσης πως η Κούβα, ιδεολογικός εχθρός των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται στην αμερικανική επιχείρηση αρωγής.



Η Βενεζουέλα έστειλε 26.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη σύμμαχό της Κούβα.



Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε μέσω του X πως στέλνει σήμερα «τρία αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα» με «περισσότερους από 300 διασώστες» και «50 τόνους» ειδών πρώτης ανάγκης.



Η Γαλλία πρόκειται να παραδώσει «μέσα στις προσεχείς ημέρες» δια θαλάσσης στην Τζαμάικα ένα φορτίο κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.



Το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέσμευσε επείγουσα χρηματοοικονομική βοήθεια 2,5 εκατομμυρίων στερλινών (2,8 εκατομμύρια ευρώ) για τις πληγείσες χώρες.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ