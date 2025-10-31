Τυφώνας «Μελίσα»: Σιγή ασυρμάτου από την ελληνική πρεσβεία στον Παναμά

Μη σου τύχει να είσαι Έλληνας πολίτης, τουρίστας σε εξωτικό προορισμό, κατά τη διάρκεια τυφώνα ή οποιαδήποτε άλλης μεγάλης φυσικής καταστροφής...

Και ενώ ο τυφώνας «Μελίσα», ο μεγαλύτερος στην ιστορία της Καραϊβικής έπληττε την Τζαμάικα είπα και εγώ- όπως επιτάσσει το ρεπορτάζ -να ψάξω μήπως και υπάρχουν Έλληνες πολίτες ανάμεσα στους 25.000 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο νησί.

Ενημερώνομαι από την Ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ελληνική πρεσβεία ή προξενείο στο φτωχό νησί της Καραϊβικής, πρέπει να επικοινωνήσω με την έκτακτη γραμμή ανάγκης της πρεσβείας μας στην πόλη του Παναμά καθώς και το νησί της Τζαμάικα υπάγεται στη διπλωματική αποστολή του Παναμά.

Φυσικά το τηλέφωνο δεν το σήκωσε ποτέ και κανείς, ενώ δέχτηκα μια κλήση ώρες αργότερα χθες (και ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 30!), ετεροχρονισμένα για να με ενημερώσουν ότι δεν έχουν εικόνα για τυχόν Έλληνες στην Τζαμάικα.

Η πρεσβεία του Παναμά που ήταν υποχρεωμένη να έχει εικόνα… δεν έχει, γι’ αυτό λοιπόν μην σου τύχει να βρίσκεσαι στον «παράδεισο» όταν αυτός γίνει «κόλαση» και χρειαστείς την συνδρομή του Ελληνικού κράτους για να επιστρέψεις.

Άσε που θυμήθηκα το χάος που είχαμε αντιμετωπίσει το 2004 με το καταστροφικό τσουνάμι που χτύπησε δεκάδες χώρες του Ινδικού Ωκεανού αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 200.000 νεκρούς.