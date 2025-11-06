Τυφώνας Καλμάγκι: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Φιλιππίνες - Τουλάχιστον 140 οι νεκροί

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τις Φιλιππίνες ο πρόεδρος της χώρας Μπονγκμπονγκ Μάρκος το βράδυ της Τετάρτης 5 Νομβρίου μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι που άφησε πίσω του τουλάχιστον 140 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και πάνω από 100 αγνοούμενους.

Το ακραίο φαινόμενο που χτύπησε την ασιατική χώρα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και πλέον κινείται προς το Βιετνάμ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Μέχρι στιγμής, η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστέθηκαν άλλοι 28 που καταγράφτηκαν στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ολόκληρες πόλεις της επαρχίας αυτής, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα, έχουν πλημμυρίσει, με κατοίκους να ανεβαίνουν σε οροφές για να σωθούν από τα λασπερά νερά που παρέσυραν οχήματα, φορτηγά, πελώρια εμπορευματοκιβώτια.

Ο σαρωτικός τυφώνας Καλμάγκι «χτύπησε» τις Φιλιππίνες / Reuters

Ο σαρωτικός τυφώνας Καλμάγκι «χτύπησε» τις Φιλιππίνες / Reuters

Ο τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση.

Πλέον κατευθύνεται στο Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ (τοπική ώρα), κατά μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ο σαρωτικός τυφώνας Καλμάγκι «χτύπησε» τις Φιλιππίνες / Reuters

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα.