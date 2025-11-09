Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Fung-wong

Τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ - γουόνγκ που έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές των Φιλιππινών. Θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχοπτώσεις και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, πριν ο υπερτυφώνας «μεταβεί» στη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.



Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.



Άνεμοι έως 185χλμ/ώρα

Άνεμοι που φτάνουν τα 185 χλμ/ώρα και ριπές έως και 230 χλμ/ώρα, καθώς και μια τεράστια καταιγίδα που εκτείνεται σε 1.600 χιλιόμετρα, απειλεί να προκαλέσει πλημμύρες και καταιγίδες που θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων καθώς πλησιάζει στην ξηρά.

Πηγή: Reuters

Ο Πρόεδρος Ferdinand Marcos Jr. κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον τυφώνα Kalmaegi που προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 224 ανθρώπων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι έως και 30 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν από την καταστροφική πορεία του Fung-wong.

