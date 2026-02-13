Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ιταλός αθλητής φοράει παγοπέδιλα με αποτυπώματα του γιού του (vid)

Μια όμορφη και ξεχωριστή επιλογή ενός αθλητή speed skater ανέδειξαν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε Μιλάνο και Κορτίνα. Ο Ιταλός Ντάβιντε Γκιότο, «κουβαλάει» σε κάθε αγώνα μαζί του τον γιό του, αφού πάνω στα παγοπέδιλα του είναι ζωγραφισμένα τα αποτυπώματα της παλάμης και του ποδιού του μικρού του γιού.

Το 2022 και ενώ ο Γκιότο ταξίδευε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο γεννήθηκε ο γιός του. Όπως μάλιστα αναφέρει ο ίδιος, παρακολούθησε την γέννα μέσω βιντεοκλήσης, μιας και δεν μπορούσε να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα του σε αυτή την όμορφη στιγμή. Η πορεία του σε εκείνους τους αγώνες ήταν εξαιρετική, αφού κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο και να επιστρέψει στην οικογένεια του για να δει από κοντά το παιδί του, τον Filippo.

«Το να είσαι πατέρας, μου έχει δώσει μια νέα αίσθηση ευθύνης, όταν αγωνίζομαι. Με τις νίκες, στηρίζω την οικογένειά μου, και αυτό με κρατάει πιο συγκεντρωμένο», υπογραμμίζει ο Γκιότο. Μετά την γέννηση του γιού του, πριν από κάθε αγώνα ο Ιταλός ακολουθεί ένα ξεχωριστό τελετουργικό: μιλάει στα παγοπέδιλα του, από τα οποία ζητάει να του φέρουν τύχη και να τον βοηθήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.