«Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» – Ολυμπιονίκης εξομολογείται στον αέρα την απιστία του

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρώτου του Ολυμπιακού μεταλλίου, ο Νορβηγός πρωταθλητής του δίαθλου Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ προχώρησε σε μια απρόσμενη και βαθιά προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ζωντανά στην τηλεόραση ότι απάτησε τη σύντροφό του, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

Ο 28χρονος αθλητής, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα των 20 χιλιομέτρων ατομικού στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στην Ιταλία, εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά στην κάμερα της νορβηγικής δημόσιας τηλεόρασης NRK.

Όπως αποκάλυψε, πριν από περίπου έξι μήνες γνώρισε τον «έρωτα της ζωής του», ωστόσο τρεις μήνες αργότερα έκανε ένα σοβαρό λάθος, προδίδοντας την εμπιστοσύνη της.

That's one way for Norway's Sturla Holm Laegreid to try to get his girlfriend back at the #WinterOlympics 🫣



The bronze medalist confessed to cheating in his post-race interview 😬 pic.twitter.com/vssHPdMYC8 — Yahoo Sports (@YahooSports) February 10, 2026

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τις τελευταίες ημέρες πριν τον αγώνα βίωνε έντονη ψυχολογική πίεση, καθώς είχε ήδη ομολογήσει την απιστία στη σύντροφό του. «Έχω μάτια μόνο για εκείνη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η ανάγκη του να μιλήσει δημόσια δεν είχε σχέση με το μετάλλιο, αλλά με την επιθυμία του να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων του.

Ο Λέγκρεϊντ τόνισε πως ήθελε να δείξει ότι ακόμα και οι αθλητές στο υψηλότερο επίπεδο κάνουν λάθη και πως η ειλικρίνεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, αποτελεί βασικό κομμάτι της προσωπικής ωρίμανσης.

Η εξομολόγησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να εκφράζουν τη συμπάθειά τους για την ειλικρίνειά του και άλλους να αναρωτιούνται αν τέτοιες προσωπικές αποκαλύψεις έχουν θέση σε μια στιγμή αθλητικής κορύφωσης.