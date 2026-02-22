Απίθανο περιστατικό με δημοσιογράφο και παίκτη τένις:: «Έκανες… σεξ μαζί του τρεις φορές»

Ο Sebastian Korda επικράτησε του Flavio Cobolli με 2-0 σετ, «γράφοντας» το 3/3 απέναντι στον Ιταλό και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.



Στη συνέντευξη εντός court, η δημοσιογράφος θέλησε να υπογραμμίσει την απόλυτη επιτυχία του Αμερικανού απέναντι στον Κομπόλι. Ωστόσο, μπέρδεψε τις αγγλικές λέξεις «success» και «sex», διατυπώνοντας μια φράση που προκάλεσε αμηχανία και… γέλια:



«Έπαιξες με τον Φλάβιο τρεις φορές και έκανες σεξ μαζί του και τις τρεις φορές».



Η ίδια αντιλήφθηκε άμεσα το σαρδάμ της, όμως ο Κόρντα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με χαμόγελο απάντησε:

«Well, he’s a good-looking guy» («Λοιπόν, είναι ένας όμορφος άντρας»), με το κοινό να ξεσπά σε γέλια και τη στιγμή να γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά.

😭😂 ¡YA TENEMOS EL MEJOR VIDEO DEL AÑO!



- Entrevistadora: “Jugaste con Flavio (Cobolli) tres veces y tuviste sexo con él *quise decir éxito* las tres veces.”



- Sebi Korda: “Bueno, es un hombre guapo”.



💀☠️💀☠️💀☠️

pic.twitter.com/SNQAylu1VZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 21, 2026





Επιστροφή σε τελικό μετά από καιρό



Πέρα από το ευτράπελο περιστατικό, ο Κόρντα επιστρέφει σε τελικό για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2024. Μέχρι στιγμής μετρά δύο τίτλους και επτά χαμένους τελικούς, δείγμα της σταθερής παρουσίας του σε υψηλό επίπεδο, αλλά και της δυσκολίας του να «κλειδώσει» τρόπαια.



Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Tommy Paul (Νο24), ο οποίος έκανε ανατροπή απέναντι στον Τιέν με 4-6, 6-4, 6-3 σε 137 λεπτά. Για τον Πολ, αυτή η πρόκριση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς είχε ηττηθεί στους πέντε προηγούμενους ημιτελικούς του. Πρόκειται για τον όγδοο τελικό της καριέρας του, σε ένα τουρνουά όπου είχε φτάσει μέχρι το τελευταίο ματς και το 2024.



Το μόνο σίγουρο; Πριν καν παιχτεί ο τελικός, το Delray Beach έχει ήδη προσφέρει τη στιγμή της χρονιάς στα social media.