Κυκλοφόρησαν πατατάκια... Πανσερραϊκός και έγιναν viral (pic)

Η αγωνιστική εικόνα των «λιονταριών» μόνο ιδανική δεν είναι. Με τρεις ήττες, μία ισοπαλία και μία νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια, η ομάδα από τις Σέρρες, βρίσκεται στην 14η θέση της Super League Greece με εννέα βαθμούς.



Ωστόσο, την ώρα που στο χορτάρι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ιδανικά, εκτός γηπέδου προκύπτει μια εμπορική κίνηση που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Σύμφωνα με το «fonh.gr», τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν πατατάκια με την επωνυμία του συλλόγου, τα οποία πωλούνται στο κυλικείο του Δημοτικού Σταδίου Σερρών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη εμπορική συνεργασία εδώ και 16 χρόνια. Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που είχε κυκλοφορήσει προϊόν με το brand του Πανσερραϊκού ήταν το 2010, όταν γνωστή γαλακτοβιομηχανία είχε λανσάρει το σοκολατούχο γάλα «Choco Πανσερραϊκός». Τότε, μέρος των κερδών κατευθυνόταν στον σύλλογο, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ενισχύσουν οικονομικά την ομάδα μέσω της κατανάλωσης του προϊόντος.



Τα νέα chips έχουν μεγάλη ζήτηση και μένει να δούμε αν ήρθαν για να μείνουν Το βέβαιο είναι πως, σε μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδο, ο Πανσερραϊκός βρίσκει τρόπο να παραμένει στην επικαιρότητα έστω και... εκτός γηπέδου.