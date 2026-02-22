Σοκ στο NFL: Νεκρός στα 25 του ο Ροντέιλ Μουρ - Όλες οι ενδείξεις «μιλούν» για αυτοκτονία

Η είδηση του θανάτου του Μουρ επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές της Ιντιάνα, με τον ιατροδικαστή της κομητείας, Μάθιου Τόμλιν, να δηλώνει πως δεν μπορούν να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως ο παίκτης του NFL αυτοκτόνησε.



Το NFL εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια, στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του.

Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση των Minnesota Vikings, οι οποίοι γνωστοποίησαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένεια του παίκτη, ενώ παράλληλα παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε παίκτες και προσωπικό της ομάδας.



Ο προπονητής των Βίκινγκς, έκανε λόγο για έναν ταπεινό και πειθαρχημένο νέο άνθρωπο, που παρά τις ατυχίες και τους σοβαρούς τραυματισμούς της καριέρας του, δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει για το όνειρο του NFL.



Η πορεία του στο NFL

Sports Illustrated

Ο Μουρ επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο του Draft από τους Arizona Cardinals, ύστερα από μια εντυπωσιακή κολεγιακή καριέρα στο Purdue University.



Αγωνίστηκε τρεις σεζόν στους Cardinals, ξεχωρίζοντας για την ταχύτητα και την ικανότητά του στις επιστροφές. Το 2024 υπέστη εξάρθρωση δεξιού γονάτου στην προετοιμασία με τους Atlanta Falcons και δεν κατάφερε να αγωνιστεί.



Το 2025 επιχείρησε να επιστρέψει μέσω των Vikings, όμως τραυματίστηκε εκ νέου σε επιστροφή punt στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας.



«Ένας μαχητής που δεν λύγιζε»

CNN

Ο πρώην προπονητής του στο Purdue, Jeff Brohm, τον χαρακτήρισε «απόλυτο ανταγωνιστή», τονίζοντας πως είχε πάντα το χαμόγελο και τη διάθεση να ικανοποιεί όσους βρίσκονταν γύρω του.



Η απώλεια του Ροντέιλ Μουρ έρχεται να υπενθυμίσει τη σκληρή πλευρά του επαγγελματικού αθλητισμού και αφήνει ένα μεγάλο «γιατί» πίσω της, μέχρι να διευκρινιστούν οι συνθήκες του θανάτου του.



Το NFL αποχαιρετά έναν παίκτη που, παρά τις ατυχίες, δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγά το όνειρό του.