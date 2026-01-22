Australian Open: Ποια είναι η σύντροφος του Φριτζ που... ανάβει φωτιές στο τουρνουά (pic)

Παρά τα όσα συμβαίνουν εντός κορτ, μεγάλο μέρος της προσοχής στρέφεται για ακόμη μία φορά εκτός γηπέδου και συγκεκριμένα στη σύντροφό του, Μόργκαν Ρίντλ.



Η δημοφιλής influencer συνοδεύει σταθερά τον Φριτζ στα μεγαλύτερα τουρνουά του κόσμου τα τελευταία χρόνια, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από τα ταξίδια, την καθημερινότητά τους και τη ζωή πίσω από τα Grand Slam. Μέσα από σύντομα βίντεο και vlog, παρουσιάζει στιγμές «μιας τυπικής ημέρας», δίνοντας έντονο βάρος στο προσωπικό της στυλ.



Φυσικά, η παρουσία της στο Australian Open δεν θα μπορούσε να λείπει. Η 28χρονη βρίσκεται στην Αυστραλία για να στηρίξει τον Αμερικανό τενίστα στην προσπάθειά του για διάκριση, ενώ ήδη έχει δημοσιεύσει υλικό από τις πρώτες ημέρες τους στη χώρα, το οποίο προκάλεσε έντονη ανταπόκριση στα social media.



Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της είναι αποθεωτικά, με την influencer Μπρούκι Νιούμαν να σημειώνει πως πρόκειται για «την καλύτερη που το έχει κάνει ποτέ», ενώ αρκετοί χρήστες δεν δίστασαν να τη χαρακτηρίσουν «βασίλισσα». Άλλοι έγραψαν χαρακτηριστικά ότι αποτελεί «τη βασίλισσα του τένις».



Σε επόμενες δημοσιεύσεις της, η Μόργκαν Ρίντλ εμφανίζεται να παρακολουθεί αγώνες από τις κερκίδες, να κινείται στους χώρους του Australian Open και να συναντά θαυμαστές της, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της off-court πλευράς του παγκόσμιου τένις.