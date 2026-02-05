Ποια είναι η Βιρτζίνια Φονσέκα που αποκάλυψε... κρυφές πτυχές της καθημερινότητας της (pic)

Το πόσο αυστηρά οργανωμένη είναι η ζωή του Βινίσιους Τζούνιορ το αντιλαμβάνεται πλέον πολύ καλά και η σύντροφός του, Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία προχώρησε σε αποκαλύψεις για πιο προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς τους.



Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί ένα απόλυτα δομημένο πρόγραμμα, με κανόνες που καλύπτουν κάθε πτυχή της ζωής του: από τις προπονήσεις και τις περιόδους ξεκούρασης, μέχρι τα γεύματα, τις θεραπείες και ακόμη και τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Κάθε λεπτομέρεια είναι σχολαστικά σχεδιασμένη, με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο ο παράγοντας της τύχης.





Οι οδηγίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την εθνική Βραζιλίας, αλλά επεκτείνονται και στην ιδιωτική του ζωή, όπως αποκάλυψε η ίδια η Φονσέκα.

Η αποκάλυψη της Φονσέκα για τη σχέση τους

Μιλώντας στη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα Leodias, η Φονσέκα εξήγησε πως σχεδόν κάθε απόφαση περνά από προηγούμενη σκέψη και έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή:

«Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα για τα πάντα. Πρέπει να ακολουθείς τα πάντα κατά γράμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αυτός ο εξαντλητικός έλεγχος την έχει οδηγήσει, όπως λέει, να βιώσει καταστάσεις που δεν θα περίμενε ποτέ σε μια “φυσιολογική” σχέση, αγγίζοντας ακόμη και ιδιαίτερα προσωπικά ζητήματα. Η ίδια αφηγήθηκε ένα περιστατικό που αφορούσε τη χρήση ενός προϊόντος που της είχε συστήσει ο γυναικολόγος της, το οποίο θα μπορούσε – έστω και έμμεσα – να δημιουργήσει πρόβλημα στον Βινίσιους.



«Τη στιγμή που μου το είπαν, άρχισα να τρέμω. Σκέφτηκα: “Θεέ μου, μήπως χρησιμοποίησα κάτι που δεν έπρεπε;”. Ορκίζομαι ότι άρχισα να τρέμω», περιέγραψε.

Ο φόβος του ντόπινγκ και η απόλυτη προσοχή

Παρότι επιβεβαίωσε ότι τελικά δεν υπήρξαν αρνητικές συνέπειες για τον ποδοσφαιριστή, η Φονσέκα αποκάλυψε και την εξήγηση που της έδωσε ο ίδιος ο Βινίσιους:



«Μου είπε: “Βιρτζίνια, πρέπει να με ενημερώνεις εκ των προτέρων για οτιδήποτε πρόκειται να βάλεις στο σώμα σου. Για παράδειγμα, αν πας στον γυναικολόγο και χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις κάποια αλοιφή, πρέπει να το ξέρω, γιατί υπάρχει πιθανότητα να βγω θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ”».

Δεν θα ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που μια απρόσεκτη χρήση κρέμας ή μια ανεπιθύμητη επαφή με ουσία οδηγεί επαγγελματία αθλητή σε θετικό τεστ ντόπινγκ, με καταστροφικές συνέπειες για την καριέρα του.

