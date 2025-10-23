Ποια είναι η σέξι Γαλλίδα διαιτητής που «πλήρωσε» την εμφάνιση της

Η Μανουέλα Νικολόσι, 45 ετών, ήταν μια από τις πιο διάσημες σφυρίχτρες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με πάνω από 200 επαγγελματικούς αγώνες να έχει σφυρίξει σε ανδρικές και γυναικείες διοργανώσεις, ήταν παρούσα σε ιστορικές στιγμές όπως ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2019 και το Super Cup της UEFA την ίδια χρονιά, η οποία μάλιστα τότε ήταν και η πρώτη με ομάδα διαιτησίας αποκλειστικά από γυναίκες.

Παρά την καριέρα της που χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό και πρωτοποριακά επιτεύγματα, η Νικολόζι αντιμετώπισε κριτική που δεν σχετιζόταν με την απόδοσή της στο γήπεδο.

Η Γαλλίδα αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «Quotidiano Sportivo» ότι της είχαν επανειλημμένα συμβουλεύσει να «χαμηλώσει τους τόνους στην εμφάνισή της» επειδή θεωρούνταν... «πολύ φανταχτερή».

Σύμφωνα με την ίδια, άκουγε επανειλημμένα από τους ανωτέρους της: «Μου είπαν: πρέπει να είσαι λιγότερο φανταχτερή, τραβάς υπερβολικά την προσοχή».

Πλήρωσε το... στυλ και την εμφάνιση της

Με σχεδόν 200.000 ακολούθους στο Instagram, η Νικολόσι μοιράζεται την καθημερινότητά της, αλλά και φωτογραφίες με μπικίνι ή πιο casual ρούχα - κάτι που, όπως λέει, έχει προκαλέσει δυσφορία σε ορισμένους ποδοσφαιρικούς κύκλους.

«Στη Γαλλία, πέρασα έναν χρόνο χωρίς να προβιβαστώ από τη Serie C στη Serie B επειδή ήμουν πολύ επιδεικτική. Παραλίγο να τα παρατήσω. Τα τεχνικά λάθη ή η αποτυχία σε αθλητικές εξετάσεις είναι ένα πράγμα. Αλλά αν με σταματήσουν με το επιχείρημα «είσαι επιδεικτική», αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.

Έφυγα από την Ιταλία στα 20 μου επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελαν γυναίκες διαιτητές. Σε άφηναν να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, και μετά έβαζαν εμπόδια με κάθε τρόπο», ομολόγησε.

Όταν ρωτήθηκε αν η εμφάνισή της τής έδινε κάποιο πλεονέκτημα ως διαιτητή, η απάντηση ήταν σαφής: «Όχι, το αντίθετο μάλιστα».

Η παρενόχληση και η νέα καριέρα

Η διαιτητής παραδέχτηκε επίσης ότι έχει υποστεί παρενόχληση. «Ναι, συνέβη, αλλά προτιμώ να μην μιλήσω γι' αυτό. Δεν ενέδωσα ποτέ και γι' αυτό μου πήρε τόσο πολύ χρόνο για να χτίσω καριέρα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ονειρεύονται να αρραβωνιαστούν έναν ποδοσφαιριστή».

Μετά από 14 χρόνια ως διαιτητής της FIFA, μεταξύ 2010 και 2024, η Νικολόσι παραμένει ενεργή στο άθλημα ως ειδικός και σχολιάστρια. Σύντομα θα επιστρέψει στο γήπεδο ως διαιτητής στο Kings League, ένα τουρνουά που δημιούργησε ο Ζεράρ Πικέ.