Μίλαν: Ο... μπουρλοτιέρης Λεάο, το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, η κατάρρευση στη Ρώμη και η επόμενη ημέρα

Η Μίλαν εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα (1-0) στη Ρώμη από τη Λάτσιο, σε ένα παιχνίδι, που στιγματίστηκε από την πρωτοφανή αντίδραση του Ράφα Λεάο, ο οποίος αρνήθηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο μετά την εντολή του προπονητή της ομάδας, Αλέγκρι για αλλαγή στο 66ο λεπτό.

Ο 26χρονος επιθετικός δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, απομακρύνοντας τον πολύπειρο Ιταλό τεχνικό, που έσπευσε να τον ηρεμήσει και για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο χρειάστηκε τη συμβολή του τερματοφύλακα Μενιάν, ο οποίος τον οδήγησε στον πάγκο σχεδόν... σπρώχνοντάς τον.

Λίγες ώρες μετά, μάλιστα «απάντησε» στην επιλογή του Αλέγκρι να τον αντικαταστήσει μέσω... Instagram, δημοσιεύοντας ένα εδάφιο από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. «Κάνε ότι μπορείς, το αδύνατο είναι το δικό μου καθήκον», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναπαράγοντας τα λόγια του Ιησού Χριστού.

Τα δεδομένα στη βαθμολογία και το «κόστος» της ήττας στη Ρώμη

Η Μίλαν ηττήθηκε στη Ρώμη και είδε τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Ίντερ, την οποία κέρδισε (1-0) στο ντέρμπι του Μιλάνο, να αυξάνεται στους 8 βαθμούς.

Όμως, πέραν του βαθμολογικού «κόστους», η υπερβολική αντίδραση του Λεάο δημιουργήσε νέα προβλήματα στα αποδυτήρια της ομάδας, τα οποία έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται να γίνουν «μια γροθιά».

Η... εκρηκτική προσωπικότητα του Ραφαέλ Λεάο είναι λίγο πολύ γνωστή στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δε διακρίνεται για την ψυχραιμία του σε στιγμές πίεσης και δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκεια του για τον τρόπο που τον τροφοδοτούν οι συμπαίκτες του.

Μπορεί τα σωματικά του προσόντα και οι ικανότητές του με τη μπάλα να είναι αδιαμφισβήτητα, όμως, τα προβλήματα με τη συμπεριφορά του «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» στη διοίκηση της Μίλαν, η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ της SportMediaSet δε θα διστάσει να τον παραχωρήσει με μεταγραφή στην ερχόμενη μεταγραφική περίοδο, αν λάβει κάποια προσφορά που την ικανοποιεί οικονομικά.

Η επόμενη ημέρα και τα ερωτηματικά ενόψει της ερχόμενης σεζόν

Η επόμενη ημέρα στο Μιλανέλο κρύβει ερωτηματικά, αλλά και πολλή ένταση. Η πίστη για το πρωτάθλημα αντικαταστάθηκε από την οργή και το τεταμένο κλίμα.

Ο Λεάο έβγαλε τους συμπαίκτες του στη... σέντρα, κατηγορώντας τους στον προπονητή πως δεν γνωρίζουν τον τρόπο, αλλά και τον κατάλληλο χρονισμό για να του περάσουν τη μπάλα.

Ο 26χρονος σούπερ σταρ αποτελεί το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και στο Μιλάνο το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από το σύλλογο μοιάζει, πλέον πιο πιθανό από ποτέ.

📑 M. Guidi in @Gazzetta_it this morning: The problem, however, is the lack of goals since the brace he scored against Cremonese. Leão has scored nine league goals so far, which is too few for the team’s star player and highest earner. pic.twitter.com/zyMHVpFi9c — Milan Posts (@MilanPosts) March 17, 2026

Ωστόσο, η Μίλαν αν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και να κυνηγήσει και του χρόνου τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, οφείλει να τον αντικαταστήσει με έναν εξτρέμ παγκόσμιας κλάσης. Η ενδεχόμενη αποχώρησή του από την ομάδα σηματοδοτεί νέες εξελίξεις, για τις οποίες ο τεχνικός διευθυντής, αλλά και η διοίκηση της Μίλαν οφείλουν να είναι ήδη προετοιμασμένοι από τώρα.

Το αβέβαιο μέλλον του Αλέγκρι

Πέραν της πιθανής μεταγραφής του Λεάο, δεν αποκλείεται η Μίλαν να συνεχίσει του χρόνου και με διαφορετικό προπονητή. Η επιστροφή του Αλέγκρι στην ομάδα έδειξε αρχικά να λειτουργεί «ευεργετικά» για το σύλλογο, επαναφέροντας στην ομάδα το μαχητικό πνεύμα του παρελθόντος.

Ο 58χρονος Ιταλός προπονητής επέστρεψε στο σύλλογο μετά από 11 χρόνια και έδειξε το δρόμο για το μέλλον, διορθώνοντας τα κακώς κείμενα της καταστροφικής περσινής σεζόν.

Ωστόσο κανείς δε γνωρίζει αν θα παραμείνει στην ομάδα και του χρόνου. «Σειρήνες» από την Ισπανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ δεν είναι απίθανο να αποχωρήσει από το Μιλάνο χωρίς να έχει «κλείσει» σε κάποια άλλη ομάδα, καθώς η ένταση στο προπονητικό κέντρο δείχνει να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Καλύτερη από πέρυσι - Κατώτερη από τις περιστάσεις

Η Μίλαν κατόρθωσε να αφήσει πίσω της την περασμένη σεζόν, στην οποία τερμάτισε στην 8η θέση της Serie A, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μπολόνια στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Οι «ροσονέρι» επέστρεψαν στις θέσεις, που οδηγούν στην Ευρώπη και βελτίωσαν την αγωνιστική τους εικόνα, εν πολλοίς λόγω της προσθήκης του καταπληκτικού και «αειθαλή» Λούκα Μόντριτς.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για διεκδίκηση του πρωταθλήματος δεν εκπληρώθηκαν. Η Μίλαν έχασε έδαφος και βρίσκεται πλέον 8 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Όλα αυτά, σε μία χρονική συγκυρία στην οποία ο καλύτερος της παίκτης δε διστάζει να προκαλέσει χάος στα αποδυτήρια ενώπιον των φιλάθλων της ομάδας και των εκπροσώπων του Τύπου.

Κανείς δε γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι, όμως το ερχόμενο καλοκαίρι η Μίλαν βρίσκεται μπροστά από ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσει, διατηρώντας τις παθογένειες του πρόσφατου παρελθόντος της, είτε θα χτίσει ένα ρόστερ, υπό τις οδηγίες του προπονητή Αλέγκρι, που θα μπορέσει επιτέλους να διεκδικήσει τον τίτλο, ρίχοντας τη μισητή συμπολίτισσα από την κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.