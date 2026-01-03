Η απίστευτη ιστορία του Νίκλας Φίλκρουγκ: Από την Β' Γερμανίας στον τελικό του Champions League

Ο Νίκλας Φούλκρουγκ είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Μίλαν με κάθε επισημότητα, και μάλιστα πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του το βράδυ της Παρασκευής (2/1) στην νίκη των «ροσονέρι» απέναντι στην Κάλιαρι.

Πριν όμως φτάσουμε εδώ, η ιστορία του Γερμανού επιθετικού είναι τόσο μεγάλη και ταυτόχρονα η ποδοσφαιρική του πορεία συνέβει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, που θα μπορούσε να γίνει ταινία.

Η πορεία στην Γερμανία και η πρωτιά με... πλέον συμπαίκτη του

Ο Νίκλας Φούλκρουγκ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Βέρντερ Βρέμης, και αφού αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες, αλλά και την δεύτερη ομάδα της Βρέμης, έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Bundesliga με την πρώτη ομάδα το 2012. Ακολούθησαν δανεισμοί και μεταγραφές σε ομάδες της Γερμανίας όπως η Γκρόιτε Φίρτ, η Νυρεμβέργη, με την καλύτερη του περίοδο μέχρι τότε να την περνάει με την φανέλα του Αννόβερου, που αγωνίστηκε για τρία χρόνια, και σε 80 συμμετοχές είχε 24 γκολ και 8 ασιστ. Λόγω των καλών του εμφανίσεων, το 2019 επέστρεψε στην Βέρντερ και βοήθησε την ομάδα να προβιβαστεί ξανά στην Μπουντεσλίγκα την σεζόν 2021-2022.

Την επόμενη χρονιά παρόλο που η ομάδα από την Βρέμη τερμάτισε στην 13 θέση, μόλις τρείς βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού, ο 29χρονος τότε επιθετικός ήταν η βασική αιτία που ο σύλλογος έμεινε στην κατηγορία, καθώς βγήκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, μαζί με τον πλέον συμπαίκτη του στην Μίλαν, τότε παίκτη της Λειψίας, Κρίστοφερ Ενκουνκού.

Ένα βήμα πριν γράψει ιστορία

Η καταπληκτική του αυτή χρονιά εξαργυρώθηκε από την Βέρντερ καθώς η Μπορούσα Ντόρτμουντ έδωσε 13 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Την πρώτη του χρονιά με τους Βεστφαλούς ο Φούλκρουγκ πέτυχε 12 γκολ στο πρωτάθλημα και συμμετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Champions League στα 30 του, όπου και πέτυχε τρία γκολ, τα δυο από αυτά σε προημιτελικό και ημιτελικό, και κατάφερε να φτάσει στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί η Ντόρτμουντ έχασε από την Ρεαλ Μαδρίτης με 2-0, και ο Φούλκρουγκ δεν κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς θα γινόταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα κατακτούσε το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» στην πρώτη του σεζόν ως βασικός ποδοσφαιριστής μιας ομάδας.

Η Πρέμιερ Λιγκ που δεν του πάει και το restart στο Μιλάνο

Το Αύγουστο του 2024, ο 31χρονος πλέον ποδοσφαιριστής θα πάρει την πρώτη του μεταγραφή εκτός Γερμανίας. Θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αγωνιστεί στην Premier League, για λογαριασμό της Γουέστ Χαμ, η οποία δαπάνησε 15 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. Η πορεία του στην Αγγλία δεν πήγε όπως θα ήθελε, καθώς φάνηκε πως σε τέτοια ηλικία του ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το Γερμανικό. Σε 29 εμφανίσεις με τα σφυριά είχε 3 γκολ, και τον Ιανουάριο του 2026 δόθηκε δανεικός στο ιστορικό μεγαθήριο που λέγεται Μίλαν, με σκοπό να ξαναβρεί τον εαυτό του.

Διεθνής καριέρα μετά τα 29

Ο Φούλκρουγκ έγινε για πρώτη φορά διεθνής στα 29 του, με τον Χάνσι Φλικ τότε να τον καλεί, και μάλιστα σκόραρε και για την «Μάνσαφτ» σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο από δυο γκολ, ενώ συνολικά μέχρι τώρα σε 24 συμμετοχές έχει 14 γκολ και δυο ασίστ.

Ο Φούλκρουγκ πέρασε αρκετούς τραυματισμούς οι οποίοι τον κράτησαν πίσω, και ήταν ένας από τους λόγους που η καριέρα του δεν πήρε από πιο νωρίς αυτή την ανοδική πορεία που είχε τα τελευταία χρόνια. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι μόνο πεινασμένος δεν πρέπει να αισθάνεται ο 32χρονος επιθετικός, καθώς τέσσερα χρόνια καριέρας δικά του... ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή πολλών.