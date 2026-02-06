Μάθε τέχνη και άστηνε: Ο Ζέντορφ το έχει ακόμη στα 49 του και μοιράζει ποδιές (video)

Η αξία και το ταλέντο του Κλάρενς Ζέντορφ ήταν αδιαμφισβήτητα όταν αγωνιζόταν στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολλανδός που έκανε μεγάλη καριέρα σε τεράστιους συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ και η Μίλαν, φημιζόταν για την δύναμή του και για την άρτια τεχνική του κατάρτηση.

Στα 49 του πλέον, φαίνεται πως δεν το... ξέχασε το τόπι, και το απέδειξε στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνεται από τη Μονακό, το «Fight Aids Cup», εκεί όπου μαζεύονται χρήματα για να δοθούν σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στο τουρνουά παρευρέθηκαν παλαίμαχοι αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως οι Μπονούτσι, Καρεμπέ, Σεβτσένκο, Αζάρ, Πιρές, Τρεζεγκέ, ενώ έδειξε τις ικανότητές του και ο πιλότος της Formula 1, Σαρλ Λεκλέρκ.

Το στιγμιότυπο της αναμέτρησης όμως το χάρισε ο Κλάρενς Ζέντορφ. Κατά την διάρκεια του αγώνα, ο youtuber Τόνι Τσεχ έφαγε μία εντυπωσιακή ντρίπλα κάτω από τα πόδια. Το «θύμα» του 49χρονου Ολλανδού φάνηκε να το διασκεδάζει, και ο ίδιος ανέβασε το στιγμιότυπο, μεταξύ άλλων μαχών του με τον πρώην ποδοσφαιριστή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.