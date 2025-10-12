Ντιέγκο Κόστα και Μάρτιν Σκρτελ δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν ούτε σε φιλανθρωπικό αγώνα

Σε φιλανθρωπικό αγώνα μεταξύ των Legends της Λίβερπουλ και της Τσέλσι στο Stamford Bridge, οι Ντιέγκο Κόστα και Μάρτιν Σκρτελ ήθελαν να υπενθυμίσουν στο κοινό την ένταση των αναμετρήσεων του παρελθόντος.

Ο πρώην διεθνής της Ισπανίας, Ντιέγκο Κόστα, εκνεύρισε τον Μάρτιν Σκρτελ όταν ο επιθετικός αντέδρασε σε ένα σκληρό τάκλιν του αμυντικού της Λίβερπουλ. Λίγα λεπτά μετά την αρχική ένταση, ο Κόστα μπήκε λίγο καθυστερημένα σε ένα νέο τάκλιν και αντίκρισε την αναμενόμενη κίτρινη κάρτα, προκαλώντας ταυτόχρονα τα γέλια και την διασκέδαση του κοινού στο γήπεδο.

Παρά την ήττα με 1-0 από τη Λίβερπουλ, χάρη στο γκολ του Ράιαν Μπάμπελ στο φινάλε, το απόγευμα στο Stamford Bridge ήταν γεμάτο συγκίνηση για τους φίλους της Τσέλσι, που είχαν την ευκαιρία να υποδεχτούν ξανά πολλούς από τους ήρωες τους.

Η αναμέτρηση των Legends προσέφερε πολλά συναισθήματα, με παλιούς αστέρες και θρυλικές στιγμές να ξαναζωντανεύουν για το κοινό, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο φέρνει χαμόγελα.

Τσέλσι Legends: Πέτρ Τσεχ, Κάρλο Κουντιτίνι, Τζον Τέρι, Γκάρι Κέιχιλ, Μαρσέλ Ντεσάιγ, Ουίλιαμ Γκαλάς, Τζον Χάρλεϊ, Κέιτι Τσάπμαν, Κλοντ Μακελελέ, Τζον Μίκελ Ομπί, Τζόντι Μόρις, Ραμίρες, Τιάγκο Μέντες, Τζο Κόουλ, Ντιέγκο Κόστα, Τζέμα Ντέιβισον, Έιντουρ Γκουτγιόνσεν, Εντέν Αζάρ, Σαλόμον Καλού, Φλοράν Μαλούδα, Λοΐκ Ρεμί

Λίβερπουλ Legends: Πέπε Ρέινα, Σάντερ Βέστερβελντ, Κρις Κίρκλαντ, Φάμπιο Αουρέλιο, Μάρτιν Κέλι, Ράγκναρ Κλάβαν, Μάρτιν Σκρτελ, Τζέισον ΜακΑτιρ, Γιοσί Μπεναγιούν, Τζέι Σπίρινγκ, Ράιαν Μπάμπελ, Νατάσα Ντάουι, Γκρέγκορι Βινιάλ, Ίγκορ Μπίσκαν, Στεφάν Ενσόζ, Μαρκ Γκονζάλες, Φλοράν Σιναμέ-Πονγκόλ, Τζερμέιν Πένναν