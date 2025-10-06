Premier League: Βίοι... αντίθετοι για Χάλαντ και Βιρτς στις επτά πρώτες αγωνιστικές

Η -ακόμη μία- εντυπωσιακή εκκίνηση της σεζόν από τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος ανανέωσε πέρσι το συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Σίτι για 9,5 έτη και η επιθετική «αφλογιστία» του Φλόριαν Βιρτς της Λίβερπουλ έχουν στιγματίσει μέχρι στιγμής την πορεία των δύο ομάδων στην Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «εξωπραγματικές» εκκινήσεις του Χάλαντ με τη Σίτι

Ο 25χρονος Νορβηγός σέντερ-φορ της Μάντσεστερ Σίτι μετράει ήδη 9 γκολ σε επτά αγωνιστικές και 12 συνολικά στη σεζόν. Εξέλιξη, η οποία δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αφού ο Χάλαντ παραδοσιακά βρίσκει ρυθμό από νωρίς στη χρονιά. Ειδικά, όταν αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η επιδραστικότητα του Νορβηγού και η Σίτι που δουλεύει για αυτόν

Σαφώς, ο Χάλαντ καλείται όχι να δημιουργήσει ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά αντιθέτως, να αδράξει τις ευκαιρίες, που δημιουργούν για αυτόν οι ταλαντούχοι συμπαίκτες του. Ο Γκουαρδιόλα έχει πλαισιώσει τον Νορβηγό στράικερ με ποιοτικούς εξτρέμ, οι οποίοι δε διστάζουν μόλις αποκτήσουν τη δυνατότητα να τον τροφοδοτήσουν άμεσα.

Ωστόσο, τα νούμερα του μέχρι στιγμής στη σεζόν αναδεικνύουν τόσο την ευχέρεια του στο σκοράρισμα, όσο και της επιδραστικότητας του στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Χάλαντ δε χρειάζεται να «φτιάξει» φάσεις, όμως η Σίτι χρειάζεται από τον ίδιο να βρει δίχτυα. Γιατί αν δε το κάνει αυτός, δεν θα το κάνει κάποιος άλλο για αυτόν. Και φέτος, όπως και πέρσι στην αρχή της χρονιάς, ο Νορβηγός κυνηγός σκοράρει με συνέπεια.

Το κόστος της μεταγραφής του Βιρτς και μία πρώιμη αποτίμηση της

Η μεταγραφή του 22χρονου wonderkid από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φλόριαν Βιρτς κόστισε στους πρωταθλητές Αγγλίας το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 136 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους επίτευξης στόχων, αποτελώντας κίνηση-ρεκόρ για τους «κόκκινους» στην ιστορία τους.

Όπως είναι λογικό, το κόστος της μετάβασης του Γερμανού από τη Βόρεια Ρηνανία στο Μέρσεϊσαϊντ δημιούργησε στους φιλάθλους των «Reds» μεγάλες προσδοκίες. Ωστόσο, ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε τη σεζόν με 0 γκολ σε επτά αγωνιστικές.

Ο Βιρτς δυσκολεύεται μέχρι στιγμής να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Πρέμιερ Λιγκ και η Λίβερπουλ τον τελευταίο μήνα παρουσιάζει προβλήματα στην επιθετική της ανάπτυξη.

Οι δύο ήττες στο Λονδίνο από Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας για το πρωτάθλημα, αλλά και η ανεπιτυχής έξοδος της Λίβερπουλ στην έδρα της Γαλατάσαραϊ για το Τσάμπιονς Λιγκ δημιουργούν νέες ισορροπίες στο στρατόπεδο των «Reds», οι οποίοι καλούνται, πλέον, να ανατρέψουν τα δεδομένα, βάζοντας το Γερμανό ξανά στο «κόλπο» της δημιουργίας και της επίτευξης τερμάτων.

Ο Βιρτς, ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι... πράκτορες 007

Η απογοητευτική εκκίνηση της σεζόν για τον Βιρτς, βέβαια, δεν αποτελεί ιστορική αρνητική πρωτιά για τον ίδιο. Η «κατάρα» των επτά πρώτων αγωνιστικών άγγιξε ακόμη και τους καλύτερους επιθετικούς στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

Ανάλογες επιδόσεις με αυτή του Γερμανού επιθετικού δεν παρατηρούνται για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Παρόμοιες δυσκολίες στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα αντιμετώπισαν ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Τιερί Ανρί ή ο Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Η Λίβερπουλ, μάλιστα, αποτελεί τον σύλλογο με τους περισσότερους παίκτες, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να βρούνε δίχτυα στις πρώτες επτά αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα. Στίβεν Τζέραρντ, Ραχίμ Στέρλινγκ και Ίαν Ρας είναι μερικοί από τους άσσους των «κόκκινων», που δεν τα κατάφεραν.

Τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς

Η εντυπωσιακή εκκίνηση της σεζόν για τον Χάλαντ, αλλά και οι απογοητευτικοί πρώτοι μήνες του Βιρτς στο Λίβερπουλ δεν αντανακλούνε κατ' ανάγκη την ποιότητα των δύο ποδοσφαιριστών, αλλά μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον της χρονιάς.

Η «εξάρτηση» της ομάδας του Γουαρδιόλα από τη συνέπεια του Νορβηγού στο σκοράρισμα δεν είναι απίθανο να δημιουργήσει προβλήματα για τους «γαλάζιους» στο μέλλον. Ο Χάλαντ μπορεί να αποτελεί έναν σκόρερ παγκόσμιας κλάσης, όσο η ομάδα του, όμως δεν βρίσκει γκολ και από τους υπόλοιπους, το βάρος θα πέφτει σε έναν. Και η προηγούμενη χρονιά για τη Σίτι είναι ενδεικτική του τι σημαίνει για μία ομάδα να αποδίδει στην επίθεση μόνο ο στράικερ της.

Την ίδια στιγμή, η δυσκολία του Βιρτς να προσαρμοστεί στα δεδομένα και τους ρυθμούς της Λίβερπουλ δεν αποτελεί κατ' ανάγκη και λόγο ανησυχίας για την εξέλιξη της χρονιάς. Ο Γερμανός επιθετικός θα βρει αναγκαστικά περισσότερο χώρο και χρόνο για να δραστηριοποιηθεί και να δημιουργήσει, αφού ο σταρ της πρωταθλήτριας, Μο Σαλάχ θα λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο για το Κόπα Άφρικα.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση του Βιρτς στο πλάνο του Άρνε Σλοτ αποτελεί μία διαδικασία, η οποία προχωρά μέρα με την ημέρα. Συνεπώς, οι αντίθετοι βίοι των δύο επιθετικών, μπορεί μέχρι στιγμής να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, δεν συνιστούν, όμως και γραμμικές προϋποθέσεις για την έκβαση της -μεγάλης σε διάρκεια- ποδοσφαιρικής σεζόν.