Το υπερπολυτελές πούλμαν της Μάντσεστερ Σίτι που... ρίχνει σαγόνια

Την ευκαιρία να δουν το εσωτερικό άλλα και την διακόσμηση του εξωτερικού του πούλμαν της ομάδας έδωσε στους φίλους της η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «Πολίτες» με ένα βίντεο μικρής διάρκειας στον επίσημο λογαριασμό τους στο Facebook παρουσίασαν με κάθε λεπτομέρεια τι υπάρχει μέσα και το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

Το πούλμαν διαθέτει υπερπολυτελή καθίσματα ενώ μπροστά από αυτά υπάρχουν τραπέζια για να μπορούν να δειπνήσουν οι ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές και γενικά όλο το σταφ, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τηλεόραση ενώ στο βάθος υπάρχει μικρή κουζίνα με πάγκο ώστε να μπορούν να φτιάξουν το γεύμα τους.

Τέλος στα καθίσματα, στο μέρος του προσκέφαλου υπάρχει το σήμα της ομάδας ενώ επίσης στο εξωτερικό είναι γραμμένα τα 4 σερί πρωταθλήματα από το 2020 μέχρι και το 2024 που συνοδεύονται από το σήμα της ομάδας σε μπλε σκούρο φόντο.

Δείτε το σχετικό βίντεο: