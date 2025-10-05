Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Το «θωρηκτό» Χάλαντ σκόραρε και λύτρωσε τους «πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε στο Λονδίνο, για την 7η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Οι πολίτες απέδρασαν απο το Brentford Community Stadium κερδίζοντας με 0-1 με τον Χάλαντ να σκοράρει το 9o του γκολ σε 7 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Σίτι να σκοράρει με το «καλημέρα» στο 9’ με τον Χάαλαντ να κερδίζει τους δυο στόπερ κατά κράτος και να πλασάρει για το 1-0.

Στην συνέχεια δεν υπήρχαν πολλές φάσεις καθώς η Μπρέντφορντ συνέχισε να παίζει με υπομονή και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή να βρει μια ευκαιρία, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν την μπάλα διαρκώς στην κατοχή τους, χωρίς όμως να απειλήσουν ιδιαίτερα πέρα από ένα σουτ του Οράιλι οπού απέκρουσε θεαματικά ο Κέλεχερ στο 39ο λεπτό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Μπρέντφορντ να «χτυπάει το καμπανάκι» στους «πολίτες». Ο Τιάγκο έφυγε μόνος του στο 48’ βγήκε τετ-α-τετ με τον Ντοναρούμα, με τον Ιταλό γκολκίπερ να αποκρούει. Συνεχίστηκε στο ίδιο μήκος κύματος ο αγώνας με μάχες στον χώρο του κέντρου και μηδαμινές ευκαιρίες. Τα τελευταία δέκα λεπτά η Μπρέντφορντ είχε την κατοχή χωρίς να μπορέσει να απειλήσει την εστία του Ντοναρούμα. Και έτσι τελειωσε και το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι να παίρνει μια νίκη που την κρατάει κοντά στην κορυφή.

Η Σίτι έκανε την 4η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα και έφτασε τους 13 βαθμούς, τρείς πίσω απο την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ αντίθετα η Μπρέτφορντ γνώρισε την 4η ήττα της για φέτος και βρίσκεται στην 16η θέση.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Καιόντε, Αγιέρ(Καρβάλιο 92’), Φαν Ντε Μπέργκ, Κόλινς, Χίκει, Γιάρμολιουκ(Ονιέκα 73’), Χέντερσον(Γιάνελτ 74’), Ντάμσγκαρντ( Γένσεν 67’), Σάντε, Τιάγκο(Ουαττάρα 67’)

Μαντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα,Νούνιες, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’ράιλι, Ρόδρι (Ν.Γκονζάλεζ 22’), Ράιντερς(Μπερνάρντο Σ. 77’), Φόντεν, Σαβίνιο, Μπόμπ(Ντοκού 76’), Χάλαντ