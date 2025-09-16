Η Μάντσεστερ Σίτι απέλυσε υπάλληλο που τόλμησε να φορέσει φανέλα της Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Σίτι, υπέταξε με 3-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League και έπειτα από δυο ανεπιτυχή αποτελέσματα, το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο κόντρα στη μισητή συμπολίτισσα.

Οι δύο πλευρές φημίζονται για την έχθρα που τρέφει ο ένας για τον άλλον και όπως φαίνεται ένας εργαζόμενος στο μπαρ της Σίτι, έχασε τη δουλειά του εξαιτίας της μπλούζας που φορούσε. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Telegraph, η Μάντσεστερ Σίτι, προχώρησε στην απόλυση ενός εποχιακού εργαζόμενου σε μπαρ του «Έτιχαντ», καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξυπηρετούσε τον κόσμο φορώντας την εκτός έδρας φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη σεζόν 2018-2019.

Manchester City have sacked a bar worker who turned up for the Manchester derby on Sunday wearing a United shirt



Αμέσως οι φίλαθλοι των γηπεδούχων τον αντιλήφθηκαν, δημοσίευσαν μια φωτογραφία του στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε λίγες ώρες ο σύλλογος με επίσημη απάντηση του επιβεβαίωσε πως ο νεαρός είχε ήδη αντικατασταθεί.