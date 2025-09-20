Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Τσέλσι 2-1: Νίκη-ανάσα για τους «Κόκκινους Διαβόλους» του Αμορίμ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρατάχθηκε στο Όλντ Τράφορντ με άμεση ανάγκη για νίκη αφού είχε συγκεντρώσει μόλις 4 βαθμούς σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Premier League. Σε έναν αγώνα που διεξήχθη κάτω από καταρρακτώδη βροχή οι παίχτες της Γιουνάιτεντ μπήκαν με ένταση από το πρώτο λεπτό και κατάφεραν να κερδίσουν με 2-1 την Τσέλσι των 10 παιχτών από το 5’, με γκολ των Φερνάντες και Κασεμίρο στο πρώτο ημίχρονο. Ο δεύτερος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μισού. Οι μπλε μείωσαν στο 80' με τον Τσάλομπα, αλλά δεν είχαν χρόνο να διεκδικήσουν θετικό αποτέλεσμα.

Το ματς

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεκίνησαν πολύ επιθετικά το παιχνίδι και απείλησαν μόλις στο 3’ με κεφαλία του Μπουμό. Δύο λεπτά αργότερα ο ίδιος παίχτης κέρδισε την αποβολή του αντίπαλου τερματοφύλακα, Ρόμπερτ Σάντσεζ, ο οποίος τον ανέτρεψε απρόσεκτα λίγο εκτός της περιοχής του. Ο Μαρέσκα αναγκάστηκε να θυσιάσει τους Εστεβάο και Νέτο για να βάλει στο ματς τερματοφύλακα και να θωρακίσει την άμυνα του.

Η αποβολή αυτή καθόρισε ριζικά την εξέλιξη του αγώνα, αφού όπως ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Αμορίμ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τελικά στο 14’ ο Μπρούνο Φερνάντες με προβολή από κοντά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του σε μία πολύ δύσκολη φάση που χρειάστηκε η βοήθεια του VAR. Αυτό ήταν το 100ο γκολ του Πορτογάλου με τα χρώματα της Γιουνάιτεντ.

Το ματς στην συνέχεια δεν είχε ιδιαίτερες ευκαιρίες με την Γιουνάιτεντ να εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο του ρυθμού. Στο 37’ μετά από κακή αμυντική λειτουργία από πλευράς Τσέλσι, ο Κασεμίρο σε μία φάση διαρκείας έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι για το 2-0.

Η πλάστιγγα φαινόταν να έχει γύρει προς την πλευρά των γηπεδούχων όταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, σε μία από τις λίγες φορές που η Τσέλσι βρήκε χώρο και έτρεξε, ο Κασεμίρο ανέτρεψε τον Σάντος και δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη από τον διαιτητή σε μία πολύ απρόσεκτη ενέργεια από τον έμπειρο μέσο. Η Τσέλσι στο 45+7' απείλησε αμέσως με τον Κουκουρέγια, το σουτ του οποίου πέρασε ψηλά άουτ!

Με τον τρόπο που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, όλα έδειχναν πως το δεύτερο θα είχε μεγαλύτερη ένταση. Τελικά, το ματς κύλησε σε πιο «χαμηλούς τόνους», με την Τσέλσι να μην καταφέρνει να βρει ένα γρήγορο γκολ που θα της έδινε ξανά ώθηση. Παρά τον βαρύ αγωνιστικό χώρο, οι «Μπλε» σκόραραν με τον Φοφανά στο 63’, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Η λύση ήρθε στο 80’, όταν η κεφαλιά του Τσαλόμπα νίκησε τον Μπαγιντίρ, μειώνοντας και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο φινάλε. Στα τελευταία λεπτά, η Τσέλσι έφτασε κοντά σε μια μεγάλη ανατροπή, ωστόσο το σουτ του Σάντος δεν βρήκε στόχο. Έτσι, η Γιουνάιτεντ του ανακουφισμένου Αμορίμ έφτασε τους 7 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Τσέλσι.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μπαγιντίρ, Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ (69' Γιορό), Σο, Μαζράουι (65' Κούνια), Κασεμίρο, Φερνάντες (87' Μέινου), Ντοργκού, Μπουμό (69' Μάουντ), Ντιαλό, Σέσκο (46' Ουγκάρτε)

Τσέλσι : Σάντσεζ, Τζέιμς, Φοφανά(64' Τζορτζ), Τσαλόμπα, Κουκουρέγια (64' Γκουστό), Έντσο, Καϊσέδο, Εστεβάο (6' Γιόργκενσεν), Πάλμερ (21' Αντρέι Σάντος), Νέτο (7' Ανταραμπιόγιο), Ζοάο Πέδρο

Η 5η αγωνιστική της Premier League