Live η δύσκολη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις για το Europa League

Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια της League Phase δίνει ο ΠΑΟΚ, αρχής γενομένης το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 19:45) στην Τούμπα, εκεί όπου ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πως το έργο τους δεν είναι εύκολο αλλά θέλουν να κάνουν μια ακόμη υπέρβαση, με την οποία θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

Ρεάλ Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκες, Αλτιμίρα, Ντεοσά, Φορνάλς, Πάμπλο Γκαρθία, Ρουιμπάλ, Άβιλα

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr