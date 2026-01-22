Breaking news icon BREAKING
NEWS

Νέα καθίζηση οδοστρώματος λόγω της κακοκαιρίας - Σε ποιο σημείο του Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία

Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Μπέτις Europa League

Live η δύσκολη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις για το Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Ρεάλ Μπέτις, αναζητώντας μια μεγάλη υπέρβαση για να «κλειδώσει» την παρουσία στα playoffs.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια της League Phase δίνει ο ΠΑΟΚ, αρχής γενομένης το βράδυ της Πέμπτης (22/10, 19:45) στην Τούμπα, εκεί όπου ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πως το έργο τους δεν είναι εύκολο αλλά θέλουν να κάνουν μια ακόμη υπέρβαση, με την οποία θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης

Ρεάλ Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκες, Αλτιμίρα, Ντεοσά, Φορνάλς, Πάμπλο Γκαρθία, Ρουιμπάλ, Άβιλα

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Μπέτις Europa League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader