Live η εκτός έδρας αποστολή του Ολυμπιακού στην απέναντι στην Αναντολού Εφές για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague και αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Αναντολού Εφές, στην 24η αγωνιστική της λίγκας. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων, έχοντας απέναντι τους μια αρνητική παράδοση στην έδρα της τουρκικής ομάδας, αφού η τελευταία τους νίκη στην Πόλη ήταν το μακρινό 2017!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει την τύχη να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του (πλην του Μιλουτίνοφ που τραυματίστηκε στο κεφάλι) και ταξίδεψε στη Κωνσταντινούπολη με στόχο το «διπλό» που θα τον φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας και την πρώτη τετράδα.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr