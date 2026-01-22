ΝΒΑ: Ένας Γιάννης δεν φέρνει την άνοιξη - Συνέχεια στην ηττοπάθεια των Μπακς κόντρα στους Θάντερ

Ακόμη μια ήττα, η τέταρτη στα τελευταία πέντε παιχνίδια, για τους Μπακς, αυτή τη φορά απέναντι στους Θάντερ (122-102). Η ομάδα του Μιλγουόκι δε λέει να σηκώσει κεφάλι και παρά τις υπερπροσπάθειες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν υπάρχει ένα supporting cast που να δίνει ελπίδες για κάτι καλό.

Ο Σέι Τζίλτζιους - Αλεξάντερ έκανε... πάρτι με 40 πόντους (16/19 σουτ εντός πεδιάς), 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είχε 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και επτά ασίστ, αλλά το triple-double του, δεν ήταν αρκετό.



Με τη νίκη αυτή οι Θάντερ ανέβηκαν στο 37-8 ενώ οι Μπακς υποχώρησαν στο 18-25 και συνεχίζουν να προβληματίζουν με την εικόνα τους στο παρκέ.