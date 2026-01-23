Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» από το πουθενά ο Κόρι Τζόζεφ - Τι στοιχεία προσθέτει στους Πειραιώτες

Και ξαφνικά... μεταγραφή από το πουθενά για τον Ολυμπιακό! Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόρι Τζόζεφ για ενάμιση χρόνο. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ αρχικά είχε συμφωνήσει με την Μονακό στην αρχή της σεζόν, όμως λόγω τιμωρίας που είχε επιβληθεί στους Μονεγάσκους η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε τελικώς.

Οι λεπτομέρειες από το συμβόλαιο που υπέγραψε

Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον πρώην πρωταθλητή του NBA προβλέπει πως ο Κόρι Τζόζεφ θα αμείβεται με 500.000 ευρώ έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή περίπου 100.000 το μήνα. Το συμβόλαιο που υπέγραψαν οι Πειραιώτες με τον 34χρονο Καναδό γκαρντ έχει διάρκεια 1,5 χρόνο.

Το who is who του Κόρι Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι Καναδός γκαρντ με πολυετή παρουσία στο ΝΒΑ, γνωστός για την αμυντική του συνέπεια, την οργάνωση στο παιχνίδι και τον ρόλο του ως αξιόπιστη λύση ροτέισον. Με 953 παιχνίδια στο παλμαρέ του από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού έρχεται να προσφέρει ξεχωριστά στοιχεία στο παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι γκαρντ με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην οργάνωση και την αμυντική σταθερότητα. Δεν αποτελεί παίκτη δημιουργίας μέσω ατομικού ταλέντου, αλλά λειτουργεί μέσα στο σύστημα, με έλεγχο ρυθμού και σωστές αποφάσεις. Στο pick and roll προτιμά την απλή ανάγνωση: πάσα στην αδύνατη πλευρά ή τροφοδότηση ψηλού, αποφεύγοντας το ρίσκο. Διαχειρίζεται καλά την πίεση της μπάλας και κρατά χαμηλά τον αριθμό λαθών, στοιχείο κρίσιμο για παιχνίδια υψηλής έντασης.



Αμυντικά πιέζει στην πρώτη γραμμή, έχει σωστό positioning και εμπειρία στις αλλαγές. Δεν είναι ελίτ αθλητής, όμως καλύπτει με διάβασμα φάσεων και πειθαρχία. Μπορεί να μαρκάρει και τις δύο θέσεις των γκαρντ, προσφέροντας ευελιξία στις πεντάδες. Στο σκοράρισμα κινείται συμπληρωματικά. Απειλεί κυρίως από spot-up καταστάσεις και mid-range, χωρίς να χρειάζεται πολλές κατοχές.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.