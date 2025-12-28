Κορυφαία αθλήτρια υδατοσφαίρισης στον κόσμο για το 2025 η Φωτεινή Τριχά

Το 2025 φεύγει και φέρνει για την ελληνική υδατοσφαίριση μία ακόμα σπουδαία διάκριση. Από την Κυριακή (28/12) η Φωτεινή Τριχά είναι η κορυφαία αθλήτρια του κόσμου σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης.

Η 20χρονη αθλήτρια του Ολυμπιακού κατέκτησε με την Εθνική Ομάδα Γυναικών το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και παράλληλα αναδείχτηκε πρώτη σκόρερ του τουρνουά. Τον Απρίλιο με την Εθνική κατέκτησε στην Κίνα το World Cup και, φυσικά, πήρε με τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα.

Η Τριχά στη βράβευσή της από τη World Aquatics είπε:



«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό. Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια.

Οι συμπαίκτριές μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Στη λίστα με τις υποψήφιες για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου ήταν και η αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου.

Σε ό,τι αφορά στους Άνδρες, κορυφαίος πολίστας για το 2025 ψηφίστηκε ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης.

Πηγή: Athletiko.gr