Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώθηκαν σημαντικά αξιοθέατα λόγω πολλαπλών απειλών για βόμβες

Αρκετά κτίρια εκκενώθηκαν στο Παρίσι λόγω «απειλών για βόμβες σε πολλαπλές τοποθεσίες». Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευμένα σκυλιά μετά από αναφορές ότι στάλθηκαν «αρκετά email» σε διάφορες αρχές, τα οποία περιείχαν «απειλές για ανατίναξη διαφόρων τοποθεσιών» στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Πύργος του Μονπαρνάς είναι ένα από τα αξιοθέατα που φέρεται να έχουν γίνει στόχος. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που επικαλείται η Mirror, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή καθώς οι ομάδες ασφαλείας πραγματοποιούν έρευνα. Οι τοπικές αρχές φέρονται επίσης να έχουν προτρέψει τους ανθρώπους να αποφεύγουν το 15ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται ο ουρανοξύστης. Το Sciences Po Paris είναι μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται.



Η αστυνομία του Παρισιού δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι τουλάχιστον μία αναφορά έγινε λίγο πριν τις 18.00. Αφορούσε πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αστυνομία πραγματοποιεί αυτήν τη στιγμή εκκενώσεις σε διάφορα σημεία. Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Actu Paris: «Ως μέτρο ασφαλείας, ορισμένα καταστήματα ζήτησαν εκκένωση και διαδικασία επαλήθευσης».

Ο Πύργος Μονπαρνάς είναι ένας ουρανοξύστης γραφείων 210 μέτρων στο Παρίσι της Γαλλίας, γνωστός ως ο μοναδικός ουρανοξύστης της πόλης στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρώθηκε το 1973 και είναι ένα αμφιλεγόμενο ορόσημο 59 ορόφων στο 15ο διαμέρισμα, διάσημο για το πανοραμικό παρατηρητήριο 360°, το οποίο προσφέρει μερικές από τις καλύτερες, αδιάλειπτες θέες στον Πύργο του Άιφελ.

Την Τετάρτη, τα κεντρικά γραφεία του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» της Γαλλίας εκκενώθηκαν μετά από απειλή για βόμβα, δήλωσε ο εθνικός συντονιστής Μανουέλ Μπομπάρ.

«Τα εθνικά κεντρικά γραφεία του LFI μόλις εκκενώθηκαν μετά από απειλή για βόμβα. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι ακτιβιστές είναι ασφαλείς», δήλωσε ο κ. Μπομπάρ στην εκπομπή X.

Η κατάσταση έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου οι αρχές συνέλαβαν δύο ακόμη υπόπτους για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Quentin Deranque, ενός ακροδεξιού πολιτικού ακτιβιστή, την περασμένη εβδομάδα. Ο 23χρονος πέθανε αφού υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα μετά από επίθεση τουλάχιστον έξι ατόμων.