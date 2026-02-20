Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρός 20χρονος στρατιώτης σε «παιχνίδι» με όπλο σε στρατιωτικό νοσοκομείο

Ένας 20χρονος Γάλλος στρατιώτης έχασε τη ζωή του ύστερα από πυροβολισμό στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης δραστηριότητας μεταξύ στρατιωτών που εξελίχθηκε σε τραγωδία.



Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14/02) στο στρατιωτικό εκπαιδευτικό νοσοκομείο Percy, στο Κλαμάρ, δυτικά του Παρισιού, όπου ομάδα στρατιωτών συμμετείχε σε πάρτι στο οποίο είχε καταναλωθεί αλκοόλ.



Θύμα είναι ο Alexandre Lanckbeen, βαθμοφόρος του γαλλικού στρατού. Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν εκπυρσοκρότησε πιστόλι κατά τη διάρκεια ενός άτυπου «παιχνιδιού» μεταξύ των στρατιωτών. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα.



Το «παιχνίδι» που κατέληξε σε τραγωδία



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τέσσερις στρατιώτες που διέμεναν στο νοσοκομείο έπαιζαν ένα γνωστό -όπως περιγράφεται- στρατιωτικό παιχνίδι, στο οποίο προσπαθούν να αφοπλίσουν συνάδελφό τους και να εξουδετερώσουν το όπλο του.



Κανονικά το όπλο είναι άδειο όταν παίζεται το παιχνίδι, ωστόσο αυτή τη φορά το πιστόλι ήταν γεμάτο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Είχαν πιει αλκοόλ



Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό συνέβη σε περιβάλλον κατανάλωσης αλκοόλ, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση των εμπλεκομένων, όπως αναφέρει το BBC.

Τρεις στρατιώτες που συμμετείχαν στο συμβάν παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στο Παρίσι. Ο ένας κατηγορείται για άσκηση βίας με όπλο που προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και παραβίαση διαταγών λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Οι άλλοι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ακούσια πρόκληση σωματικής βλάβης με ανικανότητα εργασίας άνω των τριών μηνών, παραβίαση βασικών κανόνων ασφαλείας και αλλοίωση του χώρου του περιστατικού με σκοπό την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Μετά τον θάνατο του στρατιώτη, το κατηγορητήριο αναμένεται να αλλάξει.



Συλλυπητήρια από τον στρατό



Ο στρατιωτικός διοικητής του Παρισιού, στρατηγός Loïc Mizon, εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για τον θάνατο του 20χρονου και διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα στηρίξουν πλήρως την οικογένειά του.

Ο Lanckbeen υπηρετούσε στο 35ο Σύνταγμα Πυροβολικού Αλεξιπτωτιστών στο Ταρμπ και συμμετείχε στην επιχείρηση Sentinelle, τη μακροχρόνια αποστολή εσωτερικής ασφάλειας του γαλλικού στρατού κατά της τρομοκρατίας.