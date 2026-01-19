Η Κίνα βλέπει ιστορική πτώση γεννήσεων και συρρίκνωση πληθυσμού

Η Κίνα βλέπει τον πληθυσμό της να μειώνεται ξανά, φτάνοντας τα 1,404 δισ. το 2025, τρία εκατομμύρια λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Το 2023, η Ινδία πέρασε τη χώρα σε πληθυσμό, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο σήμα για τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κίνα.

Ο δείκτης γεννήσεων διαμορφώθηκε σε μόλις 5,63 ανά 1.000 κατοίκους, το χαμηλότερο από το 1949, ενώ τα νεογέννητα έπεσαν στα 7,92 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 17% σε σχέση με το 2024. Παρά την μικρή άνοδο το 2024, η τάση της πτώσης παραμένει σαφής.

Οι οικογένειες επικαλούνται το κόστος και την πίεση της ανατροφής παιδιών σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, που επιδεινώνεται από την οικονομική επιβράδυνση. Σύμφωνα με τον Stuart Gietel-Basten του Χονγκ Κονγκ, τα μεγάλα δομικά ζητήματα, όπως η στέγαση, η εργασία και η εκπαίδευση καθιστούν δύσκολη την αύξηση των γεννήσεων.

Η Κίνα αντιμετωπίζει χρόνια χαμηλή γονιμότητα: σήμερα η μέση γυναίκα αναμένεται να φέρει μόλις ένα παιδί, πολύ κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για σταθερό πληθυσμό. Οι πολιτικές του ενός παιδιού που χαλάρωσαν σταδιακά σε δύο και τρία παιδιά, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την πτώση, όπως αναφέρει το POLITICO.

Η οικονομία και η γήρανση του πληθυσμού

Η δημογραφική πίεση είναι οικονομική: το 23% του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών, ενώ οι εργαζόμενοι λιγοστεύουν, δημιουργώντας προκλήσεις για το ασφαλιστικό και την οικονομία. Η χώρα προσπαθεί να μεταβεί σε μια καταναλωτική και τεχνολογική οικονομία, αλλά οι ειδικοί ανησυχούν για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση προσφέρει επιδοτήσεις 3.600 γιουάν ανά παιδί και φορολογικές απαλλαγές σε παιδικούς σταθμούς και υπηρεσίες γνωριμιών, ενώ ταυτόχρονα επέβαλε 13% φόρο στα προφυλακτικά. Οι νέες μητέρες ζητούν μέτρα στην εργασία που δεν τις τιμωρούν για τη μητρότητα — κάτι που απαιτεί δράση και από τον ιδιωτικό τομέα.