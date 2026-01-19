Διπλή τραγωδία σε λίγες ώρες στην Αχαΐα: 16χρονος και 29χρονος νεκροί σε τροχαία, στον ίδιο δρόμο

Τραγωδία στην 111 της Αχαΐας, όπου μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

Το πιο πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Τριταία. Θύμα ήταν ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα και συγκρούστηκε με ΙΧ στον δρόμο μεταξύ Μαστραντώνης και Σταυροδρομίου. Το μηχανάκι καταστράφηκε ολοσχερώς και ο οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου.

Το πρώτο συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στον Πρέβεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο οχήματα παρολίγο να συγκρουστούν και το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, καταλήγοντας σε χωράφι. Νεκρός ανασύρθηκε ο 16χρονος οδηγός του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα. Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος δεν είχε δίπλωμα και ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Να σημειωθεί ότι η περιοχή μετρά δύο θανατηφόρα μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Η προανάκριση συνεχίζεται και για τα δύο τροχαία, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες των δυστυχημάτων.