Ρεαλίστρια... η Μελόνι: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά αλλά μην ανησυχείτε, η επόμενη θα είναι χειρότερη»
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα στους συνεργάτες της, γιατί όπως είπε τους περιμένουν δύσκολες μέρες.
Να ξεκουραστούν καλά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, στους υπαλλήλους του γραφείου της, γιατί θα το χρειαστούν, δεδομένου ότι τους περιμένει μια δύσκολη χρονιά.
«Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια, παλεύουμε όλο τον χρόνο», είπε η Μελόνι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με το προσωπικό της στην αυλή του πρωθυπουργικού μεγάρου.
«Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για όλους μας, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη», αστειεύτηκε και συμπλήρωσε:
«Σας συμβουλεύω λοιπόν να ξεκουραστείτε καλά αυτές τις διακοπές, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις σε αυτή την εξαιρετική χώρα».