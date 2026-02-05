«Πέρασε» το διάταγμα-Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια: Έμφαση στην απαγόρευση συμμετοχής σε πορείες

Νομοθετικό διάταγμα με αυστηρότερα μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια παρουσίασε την Πέμπτη (5/2) η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, τον θεσμό της «προληπτικής προσαγωγής» και νέους περιορισμούς στη συμμετοχή σε διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με το διάταγμα, η προληπτική προσαγωγή θα μπορεί να διαρκεί έως και 12 ώρες και θα εφαρμόζεται σε πολίτες που έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια ή στην κατοχή των οποίων έχουν βρεθεί όπλα, κοντάρια ή κράνη, με στόχο την αποτροπή συμμετοχής τους σε διαδηλώσεις.

Η απόφαση θα λαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές, με την άμεση ενημέρωση του εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να διατάξει την απελευθέρωση του προσαχθέντα, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Απαγόρευση σε πορείες και κινητοποιήσεις

Παράλληλα, η δικαστική αρχή θα μπορεί να απαγορεύει τη συμμετοχή σε πορείες και κινητοποιήσεις σε πολίτες που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα όπως τρομοκρατία, πρόκληση καταστροφών, σωματικές βλάβες, απειλές, βία κατά δημοσίων λειτουργών, ανθρωποκτονίες, καθώς και για αδικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων.

Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται και ρύθμιση για τη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με την οποία, όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι κάποιος ενήργησε αμυνόμενος, δεν θα κινείται αυτομάτως εισαγγελική έρευνα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, απαγορεύεται η πώληση μαχαιριών και σουγιάδων σε ανηλίκους, με υποχρέωση των εμπόρων να ζητούν ταυτότητα. Η απαγόρευση επεκτείνεται και στις διαδικτυακές πωλήσεις, με ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Για ενήλικες που φέρουν μαχαίρια με λάμα άνω των οκτώ εκατοστών προβλέπονται ποινές φυλάκισης έως και τρία έτη.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα μέτρα, αλλά για ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική που η κυβέρνησή μας εφαρμόζει από τη σύστασή της», ανέφερε η Τζόρτζια Μελόνι σε ανάρτησή της.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι υποστήριξε ότι «η προληπτική προσαγωγή δεν αποτελεί ελευθεροκτόνο μέτρο, αλλά προβλέπεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες».

Αίσθηση προκάλεσε τέλος η δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος, αναφερόμενος στις Ερυθρές Ταξιαρχίες, τόνισε ότι «μέσω της πρόληψης και της καταστολής η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει την επιστροφή λυπηρών στιγμών του παρελθόντος».