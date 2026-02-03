«Σίγουρα δεν είμαι άγγελος»: Η Μελόνι τρολάρει τοιχογραφία Χερουβείμ σε εκκλησία που... της μοιάζει

Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία μετά την αποκάλυψη μιας εκκλησιαστικής τοιχογραφίας στη Ρώμη που δείχνει ένα Χερουβείμ που μοιάζει εκπληκτικά με την πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η επισκοπή της Ρώμης και το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού έχουν ξεκινήσει ξεχωριστές έρευνες για τις πρόσφατες ανακαινίσεις στη Βασιλική του Αγίου Λορέντζο στη Λουτσίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών στις ιταλικές εφημερίδες αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Πριν από την αποκατάσταση, υπήρχε ένα απλό Χερουβείμ», έγραψε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία ανέφερε πρώτη την ομοιότητα. «Σήμερα, είναι το πρόσωπο της πιο ισχυρής γυναίκας στη χώρα».

Τοιχογραφία με τη μορφή της Μελόνι ως Χερουβείμ έκανε την εμφάνισή της σε εκκλησία της Ρώμης / Reuters

Η διαμάχη έχει φέρει την εκκλησία, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Αιώνιας Πόλης, στο προσκήνιο. Οι επισκέπτες όπως είναι φυσικό συρρέουν για να δουν από κοντά και να τραβήξουν φωτογραφία την τοιχογραφία του αγγέλου που βρίσκεται σε ένα παρεκκλήσι κοντά στο κύριο ιερό.

«Εγώ σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο»

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, έσπευσε να απαντήσει στα σχόλια καθώς αρκετοί πολιτικοί της αντίπαλοι έχουν επικρίνει τα έργα ανακαίνησης που πραγματοποιήθηκα.

Σε ένα μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζόρτζια Μελόνι έγραψε χαρακτηριστικά «Όχι, σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο».

Το Σαββατοκύριακο, το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας δήλωσε ότι έστειλε έναν ειδικό και αξιωματούχους στον ιερό ναό για να εξετάσουν τον άγγελο και να «αποφασίσουν τι θα κάνουν».

Ο βικάριος της Ρώμης, καρδινάλιος Μπαλντασάρε Ρέινα, εξέφρασε την «απογοήτευσή» του για το περιστατικό και ανακοίνωσε όιτι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί ποιος είναι ο υπεύθυνος.

«Επαναλαμβάνεται κατηγορηματικά ότι οι εικόνες της ιερής τέχνης και της χριστιανικής παράδοσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να εκμεταλλευτούν, καθώς προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της λειτουργικής ζωής και της προσωπικής και κοινοτικής προσευχής», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επισκοπή.