Ρώμη: Πρεμιέρα για το εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι - Πόσο κοστίζει και πού το αγοράζεις

Τέλος η δωρεάν επίσκεψη στο εμβληματικό σιντριβάνι της Ρώμης Φοντάνα ντι Τρέβι αφού τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου τέθηκε επίσημα σε ισχύ το εισιτήριο των 2 ευρώ για κάθε τουρίστα.

Οι περιηγητές θα πρέπει πλέον να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όχι για να πετάξουν το περίφημο κέρμα μέσα στο νερό, αλλά προκειμένου να πλησιάσουν ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και φωνογραφημένα σημεία της Αιώνιας Πόλης.

Από τις 9 το πρωί, όσοι βρεθούν στο κέντρο της Ρώμης και θέλουν να θαυμάσουν το μαρμάρινο σιντριβάνι του 1792 θα πρέπει πρώτα να αγοράζουν εισιτήριο και ύστερα να εισέρχονται στη μικρή πλατεία που το φιλοξενεί. Το εισιτήριο, σύμφωνα με απόφαση του δήμου της Ρώμης, ισχύει τόσο για ξένους όσο και ντόπιους επισκέπτες.

Ποιοι εξαιρούνται και πού το αγοράζεις

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, από το εισιτήριο εξαιρούνται 4 κατηγορίες ατόμων. Αρχικά όσοι έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, επίσης τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί.

Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.

Στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό αυτό σιντριβάνι (έως τώρα οι επισκέπτες έφταναν, κατά μέσο όρο, τους 30.000 την ημέρα) και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.