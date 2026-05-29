Ρώμη: «Μάστιγα» οι βουτιές από influencers στη Φοντάνα ντι Τρέβι - Συνελήφθη Κολομβιανή

Η απελπισμένη ανάγκη για περισσότερα «views» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως ξεπερνά, για ακόμη μία φορά, τα όρια του σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά ενός κράτους με τη Ρώμη να έχει για ακόμη μια φορά την τιμητική της.

Νέο βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες καταγράφει μια Influencer από την Κολομβία να βουτάει μέσα στην εμβληματική Φοντάνα ντι Τρέβι, στο κέντρο της Ρώμης, ενώ ο σύζυγός τη βιντεοσκοπούσε. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων επισκεπτών και έληξε με φωνές από το προσωπικό ασφαλείας, αποδοκιμασίες από τους υπόλοιπους τουρίστες και την άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Η γυναίκα, φορώντας κόκκινη μπλούζα και γυαλιά ηλίου, εθεάθη να κολυμπά μέσα στο μπαρόκ αριστούργημα του Νικολά Σάλβι αδιαφορώντας πλήρως για τις αυστηρές απαγορεύσεις και φυσικά δείχνοντας πλήρη ασέβεια στο έργο τέχνης. Όταν οι φύλακες και η τοπική αστυνομία τη σταμάτησαν, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της επικαλούμενη το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει την «Αιώνια Πόλη», καθώς η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η ιταλική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Η τουρίστρια απομακρύνθηκε από τον χώρο και της επιβλήθηκε άμεσα πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να της επιβάλουν ακόμη και ισόβια απαγόρευση πρόσβασης στο μνημείο.

Έλλειψη παιδείας ή ασέβεια;

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη άνδρας είχε προβεί σε παρόμοια ενέργεια, γεγονός που οδήγησε τις τοπικές αρχές στη λήψη αυστηρότερων μέτρων, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα επιβολής εισιτηρίου για την πρόσβαση στην περιοχή γύρω από το σιντριβάνι, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της επισκεψιμότητας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Η κριτική υπήρξε σχεδόν καθολική, με τους περισσότερους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμφωνούν πως κανένα βίντεο στο TikTok δεν δικαιολογεί την ασέβεια ή τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε μνημεία αιώνων.