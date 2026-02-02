Οι πρώτοι τουρίστες έφτασαν στη Φοντάνα ντι Τρέβι - Πλήρωσαν 2 ευρώ και έκαναν την ευχή τους

Τους πρώτους τουρίστες της υποδέχτηκε η περίφημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη μετά την επιβολή εισιτηρίου στην είσοδο για όλους τους επισκέπτες.

Από το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, τουρίστες αλλά και κάτοικοι της Ρώμης υποχρεούνται να πληρώσουν 2 ευρώ ώστε να θαυμάσουν το αξιοθέατο του 18ου αιώνα.

Τουρίστες πλήρωσαν είσοδο στη Φοντάνα ντι Τρέβι / Reuters

Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί μια πινακίδα η οποία κατευθύνει τους επισκέπτες προς τους υπαλλήλους του δήμου της Αιώνιας Πόλης που τους περιμένουν ώστε να τους προμηθεύσουν με το εισιτήριο

Το σιντριβάνι θα είναι ανοιχτό Δευτέρα και Παρασκευή από τις 11:30έως τις 22:30 και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 έως τις 22:00. Μετά το κλείσιμο στις 22:00, το σιντριβάνι θα παραμείνει ανοιχτό σε όλους και η πρόσβαση θα είναι δωρεάν.

Dal 2 febbraio 2026 l'accesso ad alcuni dei siti turistici più iconici di Roma subisce importanti cambiamenti per gestire il sovraffollamento. I turisti pagheranno un biglietto d'ingresso di due euro per avvicinarsi alla Fontana di Trevi, mentre sarà gratuito l’accesso per i… pic.twitter.com/S3nm6fSRGh — La Stampa (@LaStampa) February 2, 2026

Ποιοι εξαιρούνται και πού το αγοράζεις

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, από το εισιτήριο εξαιρούνται 4 κατηγορίες ατόμων. Αρχικά όσοι έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, επίσης τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί.

Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.

Στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό αυτό σιντριβάνι (έως τώρα οι επισκέπτες έφταναν, κατά μέσο όρο, τους 30.000 την ημέρα) και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.