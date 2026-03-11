Τέλος η ελεύθερη είσοδος στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας - Αντιδράσεις για την τιμή του εισιτηρίου

Στα χνάρια της Φοντάνα ντι Τρέβι αλλά και άλλων σπουδαίων μνημείων φαίνεται πως κινείται ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας καθώς σχεδιάζει να εισάγει εισιτήριο για τους επισκέπτες από τον Ιούλιο.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κατακραυγή με τους επικριτές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασης στο μεγαλοπρεπές γοτθικό κτίριο μόνο στους εύπορους.

Πριν από μερικές ημέρες, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο καθεδρικός ναός, η ψηλότερη εκκλησία με δύο πυλώνες στον κόσμο και σημαντικός τουριστικός πόλος στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, θα μπορούσε να συντηρηθεί μόνο με μια νέα πηγή εσόδων. Η τιμή εισόδου, από την οποία θα εξαιρούνται οι πιστοί, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 12 έως 15 ευρώ, ένα κόστος που θεωρείται απαγορευτικό για πολλούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκκλησίας, η συντήρηση του καθεδρικού ναού κοστίζει 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ τα έσοδα έφτασαν μόλις κάτω από 14 εκατομμύρια ευρώ το 2024, ένα έλλειμμα που συνεχίζεται από το 2019. Όσοι εισέρχονται στον κύριο ναό για να παρακολουθήσουν λειτουργίες, να ανάψουν κεριά ή να προσευχηθούν θα εξαιρούνται από το νέο τέλος εισόδου.

«Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώνουν για να μπουν σε εκκλησία»

Το κτίριο υψώνεται πάνω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, και αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον αστικό ορίζοντα.

Η αρχιτέκτονας Μπάρμπαρα Σοκ-Βέρνερ, επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού συλλόγου Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV), που υποστηρίζει τη συντήρηση του καθεδρικού ναού δήλωσε σε τοπικά δίκτυα ότι οποιοδήποτε τέλος πάνω από 10 ευρώ θα ήταν ανεύθυνο. «Θα το θεωρούσα άδικο για τους κατοίκους της Κολωνίας και της γύρω περιοχής», δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Kölner Stadt-Anzeiger. «Μακάρι οι εύποροι να έχουν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν σε μια εκκλησία, αλλά αυτό είναι κοινωνικά άδικο».

Η Σοκ-Βέρνερ που επέβλεπε τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2012, χαρακτήρισε «πολύ, πολύ λυπηρό» το γεγονός ότι η πιο διάσημη εκκλησία της Γερμανίας σύντομα θα χρεώνει τους τουρίστες με εισιτήριο. «Πρέπει επίσης να υπάρχουν μη εμπορικοί χώροι. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να πληρώνουν για τα πάντα, πόσο μάλλον για την επίσκεψη σε μια εκκλησία», τόνισε.

Ο ιερέας του καθεδρικού ναού, Γκίντο Άσμαν, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι οι τουρίστες αντιπροσωπεύουν το 99% των επισκεπτών.

Από την άλλη, ο 94χρονος ζωγράφος Γκέραρντ Ρίχτερ, ο οποίος το 2007 σχεδίασε τα βιτρό που στολίζουν τον ναό, δήλωσε στο DPA ότι τάσσεται υπέρ των τελών για τους επισκέπτες, σημειώνοντας ότι άλλοι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί, όπως αυτός του Μιλάνου, εισπράττουν εδώ και καιρό τέτοια έσοδα.

