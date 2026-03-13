«Ούτε να πλησιάσετε»: Αυτός ο δημοφιλής προορισμός διώχνει άρον άρον τους τουρίστες

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν ήδη τις πασχαλινές τους διακοπές, θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή, καθώς σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς αυξάνονται οι αντιδράσεις των κατοίκων απέναντι στον μαζικό τουρισμό. Με την περίοδο των διακοπών να πλησιάζει, νέες διαμαρτυρίες έχουν ήδη ξεσπάσει.

Στο νησί Τενερίφη της Ισπανίας, σημειώθηκαν περιστατικά βανδαλισμών μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έντονη τουριστική κίνηση του Πάσχα. Σύμφωνα με αναφορές, άγνωστοι κατέστρεψαν τα ελαστικά έντεκα ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην περιοχή Σίμπορα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κατοίκων για τον υπερτουρισμό.

Δεν πρόκειται για πρωτοφανές φαινόμενο

Οι εντάσεις στο νησί δεν είναι πρωτοφανείς. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί σε διάφορα σημεία γκράφιτι με συνθήματα όπως «τουρίστες, πηγαίνετε σπίτι σας», ενώ έχουν καταγραφεί και άλλες πράξεις βανδαλισμού. Σε προηγούμενο περιστατικό, περίπου 20 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα κάηκαν στην περιοχή Costa Adeje. Ο ακτιβιστής Ρομπέρτο Μέσσα δημοσίευσε βίντεο με τις ζημιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «τα ειρηνικά μέσα έχουν πλέον εξαντληθεί».

Η δυσαρέσκεια των κατοίκων έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους σε διαδηλώσεις σε ολόκληρα τα Κανάρια Νησιά, ζητώντας περιορισμούς στον αριθμό των επισκεπτών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κατάσταση έχει επηρεάσει ακόμη και τις επιλογές των τουριστών, καθώς πολλοί Βρετανοί ταξιδιώτες φέρεται να επιλέγουν άλλους προορισμούς για τις φετινές διακοπές τους.

Παράλληλα, η Τενερίφη και η Λανθαρότε έχουν συμπεριληφθεί στη λεγόμενη «No List» για το 2026 από τον ταξιδιωτικό οδηγό Fodor's. Η λίστα αυτή δεν προτείνει μποϊκοτάζ, αλλά λειτουργεί ως προειδοποίηση για προορισμούς που αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις από τον υπερβολικό τουρισμό, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι μορφές διαμαρτυρίας στο νησί ποικίλλουν. Ορισμένες είναι ειρηνικές, όπως πορείες σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς περιοχές όπως η Playa de las Américas. Σε άλλες περιπτώσεις, ακτιβιστές έχουν προχωρήσει σε πιο έντονες ενέργειες, όπως γκράφιτι με αντιτουριστικά συνθήματα, μηνύματα γραμμένα στις παραλίες ή ακόμη και προσωρινές απεργίες πείνας.

Αντιδράσεις για το μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού

Παρόλο που οι Βρετανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών στο νησί, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων υποστηρίζουν ότι η διαμαρτυρία τους δεν στρέφεται εναντίον των ίδιων των τουριστών, αλλά απέναντι στο μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού που εφαρμόζεται στο νησί.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ο υπερτουρισμός έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, όπως η μεγάλη αύξηση των ενοικίων, η δυσκολία εύρεσης κατοικίας, οι πιέσεις στους φυσικούς πόρους –ιδιαίτερα στο νερό– καθώς και οι χαμηλοί μισθοί στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Παρότι έχουν καταγραφεί ορισμένα περιστατικά όπου διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα σε λουόμενους στις παραλίες, πολλοί επισκέπτες εξακολουθούν να περιγράφουν το νησί ως γενικά φιλόξενο.

Αντιδρώντας στις αυξανόμενες εντάσεις, οι τοπικές αρχές εξετάζουν νέα μέτρα για τη διαχείριση του τουρισμού. Μεταξύ αυτών είναι η επιβολή οικολογικού φόρου για τους επισκέπτες στο Teide National Park από το 2026, καθώς και αυστηρότεροι κανονισμοί για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, με στόχο να περιοριστεί το πρόβλημα της έλλειψης κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.