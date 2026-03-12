ΕΕ: Νέοι κανόνες για οργανωμένα ταξίδια – Τι αλλάζει σε vouchers, ακυρώσεις και επιστροφές

Την αναθεωρημένη οδηγία για οργανωμένα ταξίδια, ενέκρινε την Πέμπτη 12/3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στον τουρισμό. Οι νέοι κανόνες έρχονται ως απάντηση στα προβλήματα που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας, όταν χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακυρώσεις, vouchers και πτωχεύσεις εταιρειών.



Η επικαιροποιημένη νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί προσωρινά με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ξεκαθαρίζει πότε ένα ταξίδι θεωρείται οργανωμένο πακέτο, καθορίζει κανόνες για τη χρήση κουπονιών αποζημίωσης (vouchers) και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις για δωρεάν ακύρωση ταξιδιών σε έκτακτες περιστάσεις. Η οδηγία εγκρίθηκε με 537 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 24 αποχές.

Πότε ένα ταξίδι θεωρείται οργανωμένο πακέτο

Οι νέοι κανόνες διευκρινίζουν πότε ένας συνδυασμός υπηρεσιών, όπως πτήση, ξενοδοχείο ή ενοικίαση αυτοκινήτου, θεωρείται ταξιδιωτικό πακέτο. Το βασικό κριτήριο είναι ο τρόπος και ο χρόνος της κράτησης. Για παράδειγμα, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπου διαφορετικοί πάροχοι συνδέονται μεταξύ τους, το ταξίδι θα θεωρείται οργανωμένο πακέτο όταν:

ο πρώτος πάροχος μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη σε άλλους παρόχους

οι συμβάσεις για τις υπηρεσίες ολοκληρώνονται εντός 24 ωρών

Επιπλέον, εάν ένας διοργανωτής προτείνει στον πελάτη να προσθέσει επιπλέον υπηρεσίες, θα πρέπει να τον ενημερώνει ρητά εάν αυτές δεν αποτελούν μέρος του ίδιου πακέτου.

Τι αλλάζει με τα vouchers

Η πανδημία ανέδειξε έντονα το ζήτημα των κουπονιών αντί επιστροφής χρημάτων, πρακτική που προκάλεσε αντιδράσεις καταναλωτών.

Με τους νέους κανόνες:

οι ταξιδιώτες μπορούν να αρνηθούν voucher και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων

η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός 14 ημερών

τα vouchers θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος 12 μήνες

αν δεν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να επιστρέφονται τα χρήματα (ολικά ή μερικά) μετά τη λήξη τους

Παράλληλα, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να περιορίζουν τις επιλογές ταξιδιωτικών υπηρεσιών για όσους χρησιμοποιούν κουπόνια.

Δωρεάν ακύρωση ταξιδιού σε έκτακτες συνθήκες

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, οι ταξιδιώτες μπορούν να ακυρώσουν χωρίς επιβάρυνση όταν προκύπτουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις στον προορισμό.



Η νέα οδηγία επεκτείνει το δικαίωμα αυτό και σε περιπτώσεις όπου τα γεγονότα:

συμβαίνουν στο σημείο αναχώρησης

επηρεάζουν σοβαρά την πραγματοποίηση του ταξιδιού

Η αξιολόγηση θα γίνεται κατά περίπτωση, ενώ οι επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες των αρχών θα μπορούν να λειτουργούν ως βασικό κριτήριο.

Νέες προθεσμίες για παράπονα και επιστροφές

Οι νέοι κανόνες εισάγουν σαφή χρονοδιαγράμματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών:

οι διοργανωτές ταξιδιών πρέπει να επιβεβαιώνουν την παραλαβή παραπόνου εντός 7 ημερών

να δίνουν τεκμηριωμένη απάντηση μέσα σε 60 ημέρες

Σε περίπτωση πτώχευσης ταξιδιωτικής εταιρείας, οι πελάτες θα αποζημιώνονται από την εγγύηση αφερεγγυότητας:

μέσα σε 6 μήνες

ή 9 μήνες σε ιδιαίτερα περίπλοκες περιπτώσεις

Η προθεσμία των 14 ημερών για επιστροφή χρημάτων μετά από ακύρωση ταξιδιού παραμένει αμετάβλητη.

Επόμενα βήματα

Για να τεθεί σε ισχύ η οδηγία, απαιτείται πλέον η επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ. Στη συνέχεια: